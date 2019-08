NFL 53-Man Roster Cuts 2019: Every Cut for All 32 Teams on Saturday [LIVE]

All 32 NFL teams will cut their rosters down to 53 players by 4 p.m. ET on Saturday.

While there have been a few notable cuts prior to the deadline thus far, none has been bigger than the Buffalo Bills’ release of LeSean McCoy. McCoy is a six-time Pro Bowler and rushed for 1,138 yards while leading the Bills to their first playoff berth in 18 years in 2017.

We’ll update this tracker throughout the day and finalize it once all roster cuts have been made after 4 p.m. ET Saturday.

AFC East

Buffalo Bills

QB Tyree Jackson, CB Captain Munnerlyn, WR Ray-Ray McCloud, RB LeSean McCoy, DB Kurt Coleman

Miami Dolphins

WR Brice Butler, QB Jake Rudock, DE Tank Carradine, CB Torry McTyer, DB Cornell Armstrong, TE Dwayne Allen

New England Patriots

FB Andrew Beck, WR Braxton Berrios, WR Gunner Olszewski, LB Calvin Munson, TE Stephen Anderson, TE Eric Saubert, DL Ufomba Kamalu, OL Tyree St. Louis, OL Cedrick Lang, DT David Parry, WR Ryan Davis, DB A.J. Howard, QB Brian Hoyer

New York Jets

RB Elijah McGuire, DB Santos Ramirez, OLB Jachai Polite

AFC North

Baltimore Ravens

K Elliott Fry, WR Jaylen Smith, LB Shane Ray, LS Matthew Orzech, OL Isaiah Williams, OL Darrell Williams, ILB Silas Stewart, OL Patrick Vahe, WR Michael Floyd, WR Joe Horn, Jr.

Cincinnati Bengals

LB Curtis Akins, C Kirk Barron, S Demetrious Cox, LS Dan Godsil, CB Tony Lippett, DT Dare Odeyingbo, DT Christian Ringo, LB Sterling Sheffield, DE Immanuel Turner, K Tristan Vizcaino, G Christian Westerman, LB Malik Jefferson, LB Deshaun Davis, OL John Jerry, WR Cody Core, WR Ventell Bryant, WR Stanley Morgan, Jr.

Cleveland Browns

DB Montrel Meander, DB J.T. Hassell

Pittsburgh Steelers

DB Marcelis Branch, RB Malik Williams

AFC South

Houston Texans

P Bryan Anger, DL Javier Edwards, RB Josh Ferguson, OL Christian DiLauro

Indianapolis Colts

DT Caraun Reid, WR Jordan Veasy, LB Carroll Phillips, OL J’Marcus Webb, QB Philip Walker

Jacksonville Jaguars

WR Terrelle Pryor, DE Datone Jones, CB Saivion Smith, QB Alex McGough, S C.J. Reavis, LB Connor Strachan, RB Thomas Rawls, LB Ramik Wilson, LB Davis Tull, OL Josh Wells

Tennessee Titans

RB Jeremy McNichols, WR Cody Hollister

AFC West

Denver Broncos

DB Su’a Cravens, WR Steven Dunbar, WR Brendan Langley, OL Adam Bisnowaty, OL Don Barclay, RB David Williams, OL Chaz Green, OL Jake Brendel, CB Rashard Causey, RB Khalfani Muhammad, QB Kevin Hogan, LB/S Jamal Carter

Kansas City Chiefs

WR Cody Thompson, OL Kahlil McKenzie, CB D’Montre Wade, OL Jimmy Murray

Los Angeles Chargers

QB Cardale Jones

Oakland Raiders

LB Brandon Marshall, TE Luke Willson, DT Eddie Vanderdoes, LB Bryson Allen-Williams, TE Brandon Barnes, LB James Cowser, CB Josh Holsey, DT Gabe Wright, RB Mack Brown, DB Jordan Richards, WR Keon Hatcher, DT Ethan Westbrooks, WR Keelan Doss, LB Jason Cabinda

NFC East

Dallas Cowboys

K Kasey Redfern, S George Iloka, LB Justin Phillips, S Jameill Showers, RB Darius Jackson, WR Reggie Davis, OL Jake Campos, TE Marcus Lucas, TE Codey McElroy

New York Giants

QB Kyle Lauletta

Philadelphia Eagles

LB Eli Harold, QB Cody Kessler, CB Orlando Scandrick, DT Kevin Wilkins, DE Kasim Edebali, LB Hayes Pullard,, TE Will Tye, WR Carlton Agudosi, S Trae Elston, C Anthony Fabiano, S Deiondre’ Hall, CB Ajene Harris , CB Josh Hawkins, T Riley Mayfield, CB Jeremiah McKinnon, WR Marken Michel, RB Donnel Pumphrey, G Keegan Render, CB Sojourn Shelton, LB Alex Singleton, WR DeAndre Thompkins, S Jason Thompson, LB Chris Worley

Washington Redskins

LB Gary Johnson, DB JoJo McIntosh, RB Samaje Perine

NFC North

Chicago Bears

OL Joe Lowery, LB Jameer Thurman, OL Marquez Tucker, LB Matt Betts, LB Chuck Harris, CB Doyin Jibowu, CB Clifton Duck, TE Ian Bunting, WR Marvin Hall, DL Jalen Dalton, DL Daryle Banfield, WR Tanner Gentry, DE Jonathan Bullard, WR Thomas Ives, RB Ryan Nall

Detroit Lions

CB Teez Tabor, DB Andrew Adams, OL Luke Bowanko, DB Andre Chachere, WR Jordan Lasley, DE Eric Lee, WR Tommylee Lewis, DE Mitchell Loewen, OL Ryan Pope, P Ryan Santoso, OL Micah St. Andrew, CB Jamar Summers, RB James Williams

Green Bay Packers

OL Dejon Allen, K Sam Ficken, RB Tra Carson, QB DeShone Kizer

Minnesota Vikings

WR Alexander Hollins, DB Derron Smith, OL Cornelius Edison, RB De’Angelo Henderson, WR Jeff Badet, QB Jake Browning, TE Cole Hikutini

NFC South

Atlanta Falcons

TE Logan Paulsen, DE Chris Odom

Carolina Panthers

(FINAL): CB Corn Elder, QB Taylor Heinicke, WR Jaydon Mickens, RB Cameron Artis-Payne, CB Lorenzo Doss, WR Aldrick Robinson, LS Andrew DePaola, LB Brandon Bell, OL Tyler Catalina, OL Parker Collins, DT Woodrow Hamilton, OL Taylor Hearn, TE Cole Hunt, WR Damion Jeanpiere, WR Andre Levrone, CB Ryan Pulley, WR Rashad Ross, TE Jason Vander Laan, LB Antoine Williams, OL John Yarbrough, OL Kofi Amichia, DB Damian Parms, DB Quin Blanding, LB Sione Teuhema, WR Terry Godwin, DE Bryan Cox Jr., LB Jared Norris, DB Cole Luke, OL Rishard Cook, DB Corrion Ballard, DB Josh Thornton, TE Temarrick Hemingway, DT Bijhon Jackson, WR DeAndrew White, TE Marcus Baugh

New Orleans Saints

CB Kayvon Webster, RB Kerwynn Williams, OL Fisayo Awolaja, WR Simmie Cobbs Jr., WR Travin Dural, WR Cyril Grayson Jr., DL Corbin Kaufusi, LB Drew Lewis, LB Darnell Sankey, FB Shane Smith, TE A.J. Derby, DL Geneo Grissom, OL Ryan Groy, RB Jacquizz Rodgers, S Chris Banjo, DT Ziggy Hood

Tampa Bay Buccaneers

WR K.J. Brent, DB Lukas Denis, WR Matthew Eaton, DB De’Vante Harris, OL Ruben Holcomb, LB Farrington Huguenin, WR Anthony Johnson, LB David Kenney, OL Josh LeRibeus, WR DaMarkus Lodge, LB Corey Nelson, TE Scott Orndoff, OL William Poehls, DL Elijah Qualls, OL Brock Ruble, WR Spencer Schnell, WR Cortrelle Simpson, LB Emmanuel Smith, QB Vincent Testaverde, DL Stevie Tu’ikolovatu, OL Salesi Uhatafe

NFC West

Arizona Cardinals

WR Pharoh Cooper, LB Cameron Malveaux, OL Rees Odhiambo

Los Angeles Rams

QB Brandon Allen, OL Abdul Beecham, TE Kendall Blanton, TE Romello Brooker, TE Keenen Brown, RB Matt Colburn, DB Jake Gervase, WR Jalen Greene, OL Brandon Hitner, OL Matt Kaskey, OL Vitas Hrynkiewicz, WR Johnathan Lloyd, WR Austin Proehl, DT Boogie Roberts, DL Bryant Jones, LB Ketner Kupp, DB Ramon Richards, P Brock Miller, DB Donte Deayon

San Francisco 49ers

OL Sam Young, OL Wesley Johnson, CB Dontae Johnson, CB Chris Campbell, CB Quinten Rollins, DL Jay Bromley, DB Jordan Holland, TE Tyree Mayfield, RB Brandon Wilds, WR Jordan Matthews, OL Joshua Garnett, DB Adrian Colbert, DE Damontre Moore

Seattle Seahawks

QB Paxton Lynch, DB Deshawn Shead, DB Shalom Luani, DT Earl Mitchell

