New Jersey Snowfall Totals: February 13

Winter storm Pax continues to pummel the East Coast after causing chaos in the South earlier this week. Snow is piling up in the Mid-Atlantic region with some towns in Maryland getting as much as 18 inches of snow. Here are the snowfall totals for New Jersey according to the National Weather Service. You can get more snowfall totals here.

How did your town stack up compared to the 14 inches of snow in Newport, New Jersey?

ESTELL MANOR 7.0 731 AM 2/13HAMILTON TWP 3.5 820 AM 2/13PLEASANTVILLE 2.4 717 AM 2/13ATLANTIC CITY AIRPOR 2.4 700 AM 2/13

BURLINGTON COUNTY…

MOUNT LAUREL 10.5 1235 PM 2/13

RIVERTON 10.5 1235 PM 2/13

LUMBERTON 10.2 1113 AM 2/13

CINNAMINSON 10.0 159 PM 2/13

BORDENTOWN 9.3 1233 PM 2/13

MEDFORD 9.0 808 AM 2/13

EASTAMPTON TWP 9.0 1037 AM 2/13

FLORENCE 8.8 107 PM 2/13

MOUNT HOLLY WFO 8.7 106 PM 2/13

MOORESTOWN 8.0 822 AM 2/13

TABERNACLE 7.3 911 AM 2/13

CROSSWICKS 7.0 1031 AM 2/13

RIVERSIDE 7.0 1038 AM 2/13

MARLTON 6.0 545 AM 2/13

PENNSAUKEN 12.1 1045 AM 2/13CHERRY HILL 11.7 1106 AM 2/13CAMDEN 11.5 805 AM 2/13WATERFORD TWP 10.0 803 AM 2/13SOMERDALE 9.2 910 AM 2/13BLACKWOOD 9.0 839 AM 2/13VOORHEES 9.0 1025 AM 2/13LINDENWOLD 8.2 1053 AM 2/13BERLIN 8.0 932 AM 2/13ANCORA 8.0 804 AM 2/13GLOUCESTER TWP 7.3 803 AM 2/13EAST CAMDEN 7.0 739 AM 2/13BELLEPLAIN 3.3 836 AM 2/13WOODBINE 3.0 745 AM 2/13VINELAND 7.5 933 AM 2/13NEWPORT 6.5 658 AM 2/13TURKEY POINT CORNER 5.0 1027 AM 2/13PAULSBORO 11.0 1025 AM 2/13WASHINGTON TWP 10.2 1137 AM 2/13FRANKLINVILLE 10.0 729 AM 2/13NATIONAL PARK 9.8 107 PM 2/13SEWELL 9.5 1123 AM 2/13GIBBSTOWN 9.5 1016 AM 2/13MALAGA 9.0 807 AM 2/13MANTUA 8.0 1124 AM 2/13WILLIAMSTOWN 8.0 1121 AM 2/13GLASSBORO 7.0 805 AM 2/13SW GLASSBORO 7.0 538 AM 2/13WEST DEPTFORD TWP 6.0 832 AM 2/13NEWPORT 12.0 118 PM 2/13KINGWOOD TWP 11.0 1234 PM 2/13READINGTON TWP 10.0 151 PM 2/13HIGH BRIDGE 10.0 1134 AM 2/13FLEMINGTON 8.8 1145 AM 2/13WHITEHOUSE STATION 8.6 1237 PM 2/13LEBANON 6.0 1240 PM 2/13CLINTON 2.8 813 AM 2/13LAWRENCE TWP 9.7 209 PM 2/13HOPEWELL 9.5 1239 PM 2/13HAMILTON TWP 8.3 1230 PM 2/13PENNINGTON 8.0 1144 AM 2/13EWING 8.0 1135 AM 2/13WEST WINDSOR TWP 8.0 1233 PM 2/13MERCERVILLE 6.5 1239 PM 2/13TRENTON 5.0 700 AM 2/13LAWRENCEVILLE 4.7 700 AM 2/13EWING TWP 4.5 824 AM 2/13TRENTON 4.0 1029 AM 2/13HOPEWELL TWP 4.0 700 AM 2/13MORRISTOWN 11.6 117 PM 2/13METUCHEN 10.7 1229 PM 2/13DUNELLEN 8.8 1244 PM 2/13BRUNSWICK 8.5 1229 PM 2/13OLD BRIDGE TWP 7.8 1047 AM 2/13KINGSTON 4.0 700 AM 2/13OLD BRIDGE 2.0 512 AM 2/13MONROE TWP 2.0 532 AM 2/13FREEHOLD 9.7 1037 AM 2/13MANALAPAN 7.5 1128 AM 2/13COLTS NECK 7.2 1021 AM 2/13LINCROFT 7.1 1154 AM 2/13MIDDLETOWN 5.0 118 PM 2/13OCEAN TWP 4.0 807 AM 2/13HOWELL TWP 2.5 437 AM 2/13ROCKAWAY TWP 14.0 1241 PM 2/13GREEN POND 13.1 151 PM 2/13CHATHAM 13.0 1235 PM 2/13BOONTON 12.6 153 PM 2/13CHESTER 11.0 129 PM 2/13MARCELLA 10.5 228 PM 2/13MORRISTOWN 10.0 1000 AM 2/13JEFFERSON TWP 8.0 1237 PM 2/13ROCKAWAY 7.6 1103 AM 2/13BUTLER 7.5 1140 AM 2/13RANDOLPH TWP 7.5 1237 PM 2/13TROY HILLS 6.2 1048 AM 2/13LAKEHURST 7.5 1143 AM 2/13LAKEWOOD 5.0 830 AM 2/13JACKSON TWP 4.0 512 AM 2/13BARNEGAT 3.5 723 AM 2/13BRICK TWP 2.6 128 PM 2/13TOMS RIVER 2.0 525 AM 2/13PITTSGROVE TWP 9.5 1123 AM 2/13BASKING RIDGE 12.0 1130 AM 2/13SOMERVILLE 11.5 209 PM 2/13BOUND BROOK 10.8 1133 AM 2/13BRIDGEWATER TWP 10.8 1242 PM 2/13NORTH PLAINFIELD 10.7 153 PM 2/13BERNARDS TWP 9.8 208 PM 2/13SOMERSET 9.5 1128 AM 2/13BELLE MEAD 9.2 1242 PM 2/13FRANKLIN TWP 8.5 156 PM 2/13FLAGTOWN 8.0 855 AM 2/13SOMERSET 7.0 1104 AM 2/13KINGSTON 6.0 1027 AM 2/13SPARTA 10.6 121 PM 2/13WANTAGE 9.6 159 PM 2/13HIGHLAND LAKES 9.2 139 PM 2/13WANTAGE 8.8 1240 PM 2/13LAFAYETTE 8.5 213 PM 2/13WANTAGE TWP 3.8 1022 AM 2/13STEWARTSVILLE 11.5 211 PM 2/13HACKETTSTOWN 10.0 1237 PM 2/13OXFORD 8.5 1141 AM 2/13BROADWAY 8.5 1100 AM 2/13BLAIRSTOWN 7.6 1216 PM 2/13