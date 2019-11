Latin Grammys Nominees & Winners 2019

The 2019 Latin Grammy Awards are airing live from the MGM Grande Garden Arena in Las Vegas on Thursday (Nov. 14) beginning at 8 p.m. ET/PT on Univision. The 20th annual awards, which honor outstanding achievements in Latin Music, will be hosted by Ricky Martin, Roselyn Sanchez and Paz Vega. Vega and Martin are new to hosting, but this is Sanchez’s fourth time hosting the awards show.

“It will be amazing … it’s a big celebration, so hopefully we’ll do something a little more than just host,” Sanchez tells Extra.

Hey hey! Sleepy face here! ☀️

Super exited to let you guys know I will be hosting this year’s @latingrammys alongside @roselyn_sanchez and @pazvegaofficial This year we’re celebrating the 20th anniversary of the Latin Grammy Awards. pic.twitter.com/7MFkMcbRbt — Ricky Martin (@ricky_martin) October 24, 2019

The nominations were announced on Sept. 24. Spanish singer/songwriter Alejandro Sanz leads all nominees with eight, followed by Spanish flamenco-pop artist Rosalia with five.

The full list of nominees and winners is below. Winners’ names are bolded.

Record of the Year

Marc Anthony — “Parecen Viernes”

Andrés Calamaro — “Verdades Afiladas”

Vicente García — “Ahí Ahí”

Juan Luis Guerra y 4.40 — “Kitipun”

Juanes and Alessia Cara — “Querer Mejor”

Juanes and Lalo Ebratt — “La Plata”

Rosalía — “Aute Cuture”

Alejandro Sanz and Camila Cabello — “Mi Persona Favorita”

Alejandro Sanz — “No Tengo Nada”

Ximena Sariñana — “Cobarde”

Album of the Year

Paula Arenas — Visceral

Rubén Blades — Paraíso Road Gang

Andrés Calamaro — Cargar la Suerte

Fonseca — Agustín

Luis Fonsi — Vida

Rosalía — El Mal Querer

Alejandro Sanz — #ElDisco

Ximena Sariñana — ¿Dónde Bailarán las Niñas?

Tony Succar — Más de Mi

Sebastián Yatra — Fantasía

Song of the Year

“Calma,” Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega, songwriters (Pedro Capó)

“Desconstrução,” Tiago Iorc, songwriter (Tiago Iorc)

“El País,” Rubén Blades, songwriter (Rubén Blades)

“Kitipun,” Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)

“Mi Persona Favorita,” Camila Cabello and Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz and Camila Cabello)

“No Tengo Nada,” Alejandro Sanz, songwriter (Alejandro Sanz)

“Quédate,” Kany García and Tommy Torres, songwriters (Kany García and Tommy Torres)

“Querer Mejor,” Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner and Tainy, songwriters (Juanes and Alessia Cara)

“Un Año,” Mauricio Rengifo, Andrés Torres and Sebastián Yatra, songwriters (Sebastián Yatra Featuring Reik)

“Ven,” Fonseca, songwriter (Fonseca)

Best New Artist

Aitana

Burning Caravan

Cami

Fer Casillas

Chipi Chacón

Elsa y Elmar

Greeicy

Juan Ingaramo

Paulo Londra

Nella

Best Contemporary Pop Vocal Album

Ricardo Montaner — Montaner

Morat — Balas Perdidas

Rosalía — El Mal Querer

Alejandro Sanz — #ElDisco

Sebastián Yatra — Fantasía

Best Traditional Pop Vocal Album

Paula Arenas — Visceral

Cami — Rosa

Camila — Hacia Adentro

Fonseca — Agustín

Pavel Núñez — Sentimientos

Best Pop Song

“Bailar,” Leonel García, songwriter (Leonel García)

“Buena Para Nada,” Paula Arenas, Luigi Castillo and Santiago Castillo, songwriters (Paula Arenas)

“Mi Persona Favorita,” Alejandro Sanz and Camila Cabello, songwriters (Alejandro Sanz and Camila Cabello)

“Pienso en tu Mirá,” Antón Álvarez Alfaro, El Guincho and Rosalía, songwriters (Rosalía)

“Ven,” Fonseca, songwriter (Fonseca)

Best Urban Fusion/Performance

Bad Bunny — “Tenemos Que Hablar”

Pedro Capó and Farruko — “Calma (Remix)”

ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko featuring Manuel Turizo — “Pa’ Olvidarte”

Daddy Yankee featuring Snow — “Con Calma”

Sech featuring Darell — “Otro Trago”

Best Urban Music Album

Anitta — Kisses

Bad Bunny — X 100pre

De La Ghetto — Mi Movimiento

Feid — 19

Sech — Sueños

Best Urban Song

“Baila Baila Baila,” Ozuna and Vicente Saavedra, songwriters (Ozuna)

“Caliente,” J Balvin, Rene Cano, De La Ghetto and Alejandro Ramirez, songwriters (De La Ghetto featuring J Balvin)

“Con Altura,” J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, Teo Halm, El Guincho, Alejandro Ramirez and Rosalía, songwriters (Rosalía and J Balvin featuring El Guincho)

“Otro Trago,” Kevyn Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jimenez Londoño, Bryan Lezcano Chaverra, Josh Mendez, Sech and Jorge Valdes, songwriters (Sech featuring Darell)

“Pa’ Olvidarte,” René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, Mateo Tejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas & Doumbia Yohann, songwriters (ChocQuibtown)

Best Rock Album

A.N.I.M.A.L — Una Razon Para Seguir

Arawato — Arawato

Carajo — Basado en hechos reales

Molotov — MTV Unplugged: El Desconecte

Draco Rosa — Monte Sagrado

Best Pop/Rock Album

Andrés Calamaro — Cargar La Suerte

Jumbo — Manual de Viaje A Un Lugar Lejano

David Lebón — Lebón & Co.

Leiva — Nuclear

Taburete — Madam Ayahuasca

Best Rock Song

“Conectar,” Rodrigo Crespo, songwriter (Rodrigo Crespo)

“Gozilla,” Leiva, songwriter (Leiva featuring Enrique Bunbury and Ximena Sariñana)

“Nirvana,” Arawato, songwriters (Arawato)

“Punta Cana,” Roberto Musso, songwriter (El Cuarteto de Nos)

“Verdades Afiladas,” Andrés Calamaro and German Wiedemer, songwriters (Andrés Calamaro)

Best Alternative Music Album

Alex Anwandter — Latinoamericana

Babasónicos — Discutible

Bandalos Chinos — Bach

Marilina Bertoldi — Prender Un Fuego

Mon Laferte — Norma

Best Alternative Song

“Causa Perdida,” El David Aguilar, songwriter (El David Aguilar)

“Contra Todo,” Ismael Cancel andILE, songwriters (ILE)

“Cuentas Claras,” Kevin Johansen, songwriter (Kevin Johansen)

“La Pregunta,” Adrián Dárgelos Rodríguez, songwriter (Babasónicos)

“Tócamela,” David Julca, Jonathan Julca, Los Amigos Invisibles, Silverio Lozada and Servando Primera, songwriters (Los Amigos Invisibles)

Best Salsa Album

Maite Hontelé — Cuba Linda

Mario Ortiz All Star Band — 55 Aniversario

Eddie Palmieri — Mi Luz Mayor

Quintero’s Salsa Project — Nuestro Hogar

Tony Succar — Mas De Mi

Best Cumbia/Vallenato Album

Checo Acosta — Checo Acosta 30 (Live)

Diego Daza y Carlos Rueda — Esto Que Dice!

Juan Piña — Para Mis Maestros Con Respeto

Puerto Candelaria and Juancho Valencia — Yo Me Llamo Cumbia

Various Artists — Raíces

Best Traditional Tropical Album

Andrés Cepeda — Andrés Cepeda Big Band (Live)

Olga Cerpa y Mestisay — Vereda Tropical

Yelsy Heredia — Lo Nuestro

Aymée Nuviola — A Journey Through Cuban Music

Septeto Acarey — La Llave Del Son

Best Contemporary Tropical Album

Iván Barrios — Barrios De Mi Tierra (Rubén Blade’s songs)

Vicente García — Candela

Juan Luis Guerra 4.40 — Literal

Ilegales — Tropicalia

Milly Quezada — Milly & Company

Best Tropical Song

“El Afortunado,” Luis Enrique and Jorge Luis Piloto, songwriters (Septeto Acarey featuring Luis Enrique)

“Kitipun,” Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)

“Mas de Mi,” Jorge Luis Piloto and Tony Succar, songwriters (Tony Succar featuring Angel López)

“Subiendo y Bajando,” Bobby Allende, Waddys Jáquez, David Maldonado and Adan Pérez, songwriters (8 y Más featuring Rubén Blades)

“Vivir Es Complicado,” Jorge Luis Piloto, songwriters (Andrés Cepeda and Dayhan Díaz)

Songwriter

Best Singer-Songwriter Album

Albita — Acústica

Kany García — Contra El Viento

Leonel García — Amor Presente

Kevin Johansen — Algo Ritmos

Gian Marco — Intuición

Regional Mexican

Best Ranchero/Mariachi Album

El Bebeto — Mi Persona Preferida

Alex Fernández — Sigue La Dinastía…

Vicente Fernández — Más Romántico Que Nunca

Flor De Toloache — Indestructible

Christian Nodal — Ahora

Best Banda Album

Saul El Jaguar Alarcón — Para Que No Te Lo Imagines

Banda Los Sebastianes — A Través Del Vaso

El Mimoso — 25 Años Vol 1

La Explosiva Banda De Maza — Un Tributo Al Sol

Edwin Luna y La Trakalosa De Monterrey — Me Hiciste Un Borracho

Best Tejano Album

El Plan — Siete

Lucky Joe — Tu Príncipe

Elida Reyna y Avante — Colores

David Lee Rodriquez — Así Me Enseñaron

Vidal — Nunca Te Rindas

Best Norteño Album

Bronco — Por Más

Buyuchek — Las Canciones De La Abuela

Calibre 50 — Mitad y Mitad

Intocable — Percepción

La Maquinaria Norteña — Amo

Best Regional Song

“Alguien Mejor Que Yo,” Jose Luis Roma, songwriter (Bronco)

“Besos De Mezcal,” Shae Fiol, Camilo Lara and Mireya Ramos, songwriters (Flor De Toloache)

“De Los Besos Que Te Di,” José Esparza and Gussy Lau, songwriters (Christian Nodal)

“No Te Contaron Mal,” Edgar Barrera, Gussy Lau and Christian Nodal, songwriters (Christian Nodal)

“Te Amaré,” Manuel Monterrosas, songwriter (Alex Fernández)

Best Instrumental Album

Gustavo Casenave — Balance

Cuban Sax Quintet — Saxofones Live Sessions

Edu Ribeiro, Fábio Peron and Toninho Ferragutti — Folia De Treis

Moisés P. Sánchez — Unbalanced Concerto For Ensemble

Miguel Zenón featuring Spektral Quartet — Yo Soy La Tradición

Best Folk Album

Eva Ayllon — 48 Años Después

Canalón De Timbiquí — De Mar y Río

Cimarrón — Orinoco

Luis Cobos Con The Royal Philarmonic Orchestra and El Mariachi Juvenil Tecalitlán — ¡Va Por México!

Luis Enrique + C4 Trio — Tiempo Al Tiempo

Best Tango Album

Daniel Binelli y Nick Danielson — Marrón y Azul

Enrique Campos — Roto

Bernardo Monk — Atípico

Quinteto Astor Piazzolla — Revolucionario

Pablo Ziegler Chamber Quartet — Radiotango

Best Latin Jazz Album

Claudia Acuña — Turning Pages

Branly, Ruiz & Haslip — Elemental

Dos Orientales — Tercer Viaje

André Marques — Rio – São Paulo

Chucho Valdés — Jazz Batá 2

Christian

Best Christian Album (Spanish Language)

Juan Delgado — Todo Pasa

Danilo Montero — Mi Viaje (Live)

Gabriela Soto and Big Band — Lluvias De Bendición

Ricardo Torres y Su Mariachi — Padre Mio

Alex Zurdo — ¿Quién Contra Nosotros?

Best Christian Album (Portuguese Language)

Priscilla Alcântara — Gente

Adriana Arydes — Sagrado

Delino Marçal — Guarda Meu Coração

Preto No Branco — Preto No Branco 3

Eli Soares — 360º

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album

Anavitória — O Tempo É Agora

As Bahias e a Cozinha Mineira — Tarântula

Ana Cañas — Todxs

Mahmundi — Para Dias Ruins

Jair Oliveira — Selfie

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album

The Baggios — Vulcão

BaianaSystem — O Futuro Não Demora

Chal — O Céu Sobre A Cabeça

Liniker e Os Caramelos — Goela Abaixo

Pitty — Matriz

Best Samba/Pagode Album

Nego Álvaro — Canta Sereno E Moa

Mart’nália — Mart’nália Canta Vinicius De Moraes

Monarco — De Todos Os Tempos

Péricles — Em Sua Direção

Anaí Rosa — Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira

Best MPB Album

Zeca Baleiro — O Amor No Caos

Nana Caymmi — Canta Tito Madi

Zélia Duncan — Tudo é Um

Delia Fischer — Tempo Mínimo

Gilberto Gil — Ok Ok Ok

Jards Macalé — Besta Fera

Best Sertaneja Music Album

Paula Fernandes — Hora Certa

Francis & Felipe — Francis & Felipe

Marília Mendonça — Em Todos Os Cantos

Luan Santana — Live Movel

Mano Walter — Ao Vivo Em São Paulo

Best Portuguese Language Roots Album

Foli Griô Orquestra — Ajo

Alessandra Leão — Macumbas E Catimbós

Hermeto Pascoal — Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró

Elba Ramalho — O Ouro Do Pó Da Estrada

Zé Mulato E Cassiano — Rei Caipira

Best Portuguese Language Song

“Ansiosos Pra Viver,” Mestrinho, songwriters (Mestrinho)

“Desconstrução,” Tiago Iorc, songwriter (Tiago Iorc)

“Etérea,” Criolo, songwriter (Criolo)

“Mil e Uma,” Arnaldo Antunes and Claudia Brant, songwriters (Claudia Brant featuring Arnaldo Antunes)

“Sem Palavras,” Mário Laginha and João Monge, songwriters (António Zambujo)

Best Latin Children’s Album

Claraluna — Luces, Cámara, Acción

Sonia De Los Santos — ¡Alegría!

The Lucky Band — Buenos Diaz

Payasitas Nifu Nifa — Bim Bom Bam!

123 Andrés — Canta Las Letras

Best Classical Album

Claudio Constantini — America

Edith Ruiz — Árboles De Vidrio

National Symphony Orchestra Of Cuba — Cuba: The Legacy

Samuel Torres and La Nueva Filarmonía — Regreso

Orquesta Sinfónica De Heredia — Solosh

Best Arrangement

Red Wall (Va A Caer), Otmaro Ruiz, arranger (Branly, Ruiz & Haslip)

Mariachitlán, Juan Pablo Contreras, arranger (Juan Pablo Contreras, Marco Parisotto and Orquesta Filarmónica De Jalisco)

Sirena, Rodner Padilla, arranger (Luis Enrique + C4 Trio)

Loko De Amor, Pablo Cebrián and Ketama, arranger (Ketama)

Imprevisto, César Orozco, arranger (Raices Jazz Orchestra, Pablo Gil and Tony Succar)

Best Recording Package

Anónimas y Resilientes

Luisa María Arango, Carlos Dussán, Manuel García-Orozco and Juliana Jaramillo-Buenaventura, art directors (Voces Del Bullerengue)

Astronauta

Emilio Lorente, art director (Zahara)

El Mal Querer

Man Mourentan and Tamara Pérez, art directors (Rosalía)

Lição #2: Dorival

Deborah Salles, art directors (Quartabê)

Nuclear

Boa Mistura, art directors (Leiva)

Best Engineered Album

Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira, Carlos Lima and Gilberto Monte, engineers; Carlos Lima, mixer; Carlos Lima, mastering engineer (Anaí Rosa)

Bach, Zac Hernández and Jerry Ordoñez, engineers; Jack Lahana, mixer; Chab, mastering engineer (Bandalos Chinos)

El Mal Querer, El Guincho and Brian Hernández, engineers; Jaycen Joshua, mixer; Chris Athens, mastering engineer (Rosalía)

Encontros, Roger Freret, engineer; Marcelo Sabóia, mixer; Ron McMaster, mastering engineer (Antonio Adolfo Featuring Orquestra Atlantica)

Montaner, Jan Holzner, David Julca, Jonathan Julca, Jon Leone, Carlos Fernando López, Ricardo López Lalinde, Yasmil Marrufo, Darío Moscatelli, Quaz & Tainy, engineers; Jaycen Joshua, mixer; Mike Bozzi, mastering engineer (Ricardo Montaner)

Producer of the Year

Andrés Torres, Mauricio Rengifo

Julio Reyes Copello

Rafa Sardina

Tony Succar

Juan Pablo Vega

Best Short Form Music Video

Criolo — “Boca de Lobo,” Denis Cisma and Pedro Inoue, video directors; Beatriz Berjeaut, video producer

Nego Do Borel featuring DJ Rennan Da Penha — “Me Solta,” Lucas Romor, video director; KondZilla, video producer

Kany García and Residente — “Banana Papaya,” Residente, video director; Stephanie “Tuty” Correa, video producer

Nach — “Los Zurdos Mueren Antes,” Willy Rodriguez, video director; Willy Rodriguez, video producer

Todo Aparenta Normal — “Vivir Los Colores,” Mariano Dawidson, video director; Eric Dawidson, video producer

Best Long Form Music Video

Mastodonte — Anatomía de Un Éxodo, Alfonso Cortés-Cabanillas and Asier Etxeandía, video directors; Jose Luis Huertas and Anibal Ruiz-Villar, video producers

Astor Piazzolla — Piazzolla, Los Años del Tiburón, Daniel Rosenfeld, video director; Daniel Rosenfeld, video producer

Draco Rosa — Hotel de Los Encuentros, Henry Duarte, José Luis Jiménez, Miguel Jiménez, Draco Rosa, Redamo Rosa and Revel Rosa, video directors; Hector Espinosa, Mio Hachimori, José Luis Jiménez, Miguel Jiménez, Draco Rosa, Revel Rosa & Sadaharu Yagi, video producers

Alejandro Sanz — Lo Que Fui Es Lo Que Soy, Mercedes Cantero, Oscar García Blesa, Gervasio Iglesias and Alexis Morante, video directors; Alvaro Agustin, Ghislain Barrois & Gervasio Iglesias, video producers

Carlos Vives — Déjame Quererte, Juan Pablo Caballero and Felipe Cortés, video directors; Nathalie Burnside, video producer

READ NEXT: Roselyn Sanchez: 5 Fast Facts Need to Know