PGA St. Jude Classic: Tee Times, TV, Odds & Prop Bets

The PGA Tour pros are set to tee off from TPC Southwind in Memphis, Tennessee, in the FedEx St. Jude Classic early Thursday morning.

The final U.S. Open tune-up has a field highlighted by proven stars Dustin Johnson, Phil Mickelson and Luke Donald, and upstarts like Billy Horschel, Brooks Koepka and Harris English.

Most of the world’s top players are taking the week off in preparation of next week’s U.S. Open, golf’s second major of the season. The 115th edition gets underway Thursday, June 18, from Chambers Bay Golf Course in University Place, Washington.

The St. Jude Classic will be televised by the Golf Channel and CBS.

Keep reading for all the information you need for this week’s FedEx St. Jude Classic, including TV information, tee times and all the betting odds:

The Basics

What:

FedEx St. Jude Classic

When:

Thursday, June 11, through Sunday, June 14

Where:

TPC Southwind — Memphis, Tennessee

TV Times & Channel:

First Round: Thursday, 4 to 7 p.m. Eastern, Golf Channel

Second Round: Friday, 4 to 7 p.m. Eastern, Golf Channel

Third Round: Saturday, 1 to 2:30 p.m. Eastern, Golf Channel & 3 to 6 p.m., CBS

Final Round: Sunday, 1 to 2:30 p.m. Eastern, Golf Channel & 3 to 6 p.m., CBS

Purse:

$6 million; Winners Share: $1.08 million

FedExCup Points For the Winner:

500

Last Year’s Winner:

Ben Crane

FedEx St. Jude Classic Tee Times

Thursday’s First Round

From Tee No. 1

7 a.m.: Bryce Molder, Nicholas Thompson, Martin Flores

7:10 a.m.: Jonathan Byrd, Luke Guthrie, Steve Wheatcroft

7:20 a.m.: Jason Kokrak, Shawn Stefani, S.J. Park

7:30 a.m.: Brian Harman, Mark Wilson, Lucas Glover

7:40 a.m.: Camilo Villegas, Scott Brown, Stewart Cink

7:50 a.m.: Ken Duke, John Merrick, Harrison Frazar

8 a.m.: Tommy Gainey, J.J. Henry, Jason Bohn

8:10 a.m.: Johnson Wagner, Matt Bettencourt, Glen Day

8:20 a.m.: Jerry Kelly, Chad Campbell, Cameron Tringale

8:30 a.m.: D.J. Trahan, Scott McCarron, Brice Garnett

8:40 a.m.: Max Homa, Steven Alker, Sam Burns

8:50 a.m.: Cameron Percy, Sam Saunders, Austin Cook

9 a.m.: Oscar Fraustro, Daniel Chopra, Clay Myers II

12 p.m.: Andres Romero, Tim Wilkinson, Andrew Svoboda

12:10 p.m.: Troy Matteson, Kevin Chappell, Kyle Reifers

12:20 p.m.: Brandt Jobe, Tag Ridings, Chad Collins

12:30 p.m.: Chesson Hadley, Shaun Micheel, Michael Thompson

12:40 p.m.: Harris English, David Toms, Justin Leonard

12:50 p.m.: Padraig Harrington, Billy Horschel, Webb Simpson

1 p.m.: Will MacKenzie, David Duval, Colt Knost

1:10 p.m.: Rod Pampling, Russell Knox, Jim Renner

1:20 p.m.: Dicky Pride, Neal Lancaster, Brian Davis

1:30 p.m.: Jhonattan Vegas, Eric Axley, Alex Prugh

1:40 p.m.: Fabian Gomez, Andrew Putnam, Bryson DeChambeau

1:50 p.m.: Arjun Atwal, Derek Fathauer, Patrick Rodgers

2 p.m.: Michael Bradley, Roger Sloan, David Holmes

From Tee No. 10

7 a.m.: Kyle Stanley, Trevor Immelman, Robert Allenby

7:10 a.m.: Charlie Beljan, Chez Reavie, Blayne Barber

7:20 a.m.: Jason Gore, Vaughn Taylor, Tim Petrovic

7:30 a.m.: Alex Cejka, Boo Weekley, Davis Love III

7:40 a.m.: Steven Bowditch, Dustin Johnson, Ben Crane

7:50 a.m.: Phil Mickelson, Graeme McDowell, Retief Goosen

8 a.m.: Brooks Koepka, Luke Donald, Charles Howell III

8:10 a.m.: Josh Teater, Jeff Overton, Jon Curran

8:20 a.m.: John Rollins, Tom Gillis, Troy Merritt

8:30 a.m.: Greg Owen, Spencer Levin, Blake Adams

8:40 a.m.: Mark Hubbard, Tom Hoge, Garrett Osborn

8:50 a.m.: Scott Pinckney, Jonathan Randolph, Zack Sucher

9 a.m.: Whee Kim, Byron Smith, Chad Ramey

12 p.m.: Robert Garrigus, Greg Chalmers, David Hearn

12:10 p.m.: Bill Lunde, Chris Stroud, Roberto Castro

12:20 p.m.: Heath Slocum, Charlie Wi, Hudson Swafford

12:30 p.m.: Matt Every, Scott Stallings, Mike Weir

12:40 p.m.: Derek Ernst, Martin Laird, Nick Watney

12:50 p.m.: Seung-Yul Noh, Matt Jones, Ryan Palmer

1 p.m.: Ben Curtis, Chris Smith, Brendon de Jonge

1:10 p.m.: George McNeill, William McGirt, Brian Stuard

1:20 p.m.: Carl Pettersson, Gonzalo Fdez-Castano, Jamie Donaldson

1:30 p.m.: Aaron Baddeley, Billy Hurley III, Zac Blair

1:40 p.m.: Will Wilcox, Benjamin Alvarado, Nick Mason

1:50 p.m.: Tyrone Van Aswegen, Richard Sterne, Scott Moran

2 p.m.: Andrew Loupe, Carlos Sainz Jr, Corey Conners

Friday’s Second Round

From Tee No. 1

7 a.m.: Robert Garrigus, Greg Chalmers, David Hearn

7:10 a.m.: Bill Lunde, Chris Stroud, Roberto Castro

7:20 a.m.: Heath Slocum, Charlie Wi, Hudson Swafford

7:30 a.m.: Matt Every, Scott Stallings, Mike Weir

7:40 a.m.: Derek Ernst, Martin Laird, Nick Watney

7:50 a.m.: Seung-Yul Noh, Matt Jones, Ryan Palmer

8 a.m.: Ben Curtis, Chris Smith, Brendon de Jonge

8:10 a.m.: George McNeill, William McGirt, Brian Stuard

8:20 a.m.: Carl Pettersson, Gonzalo Fdez-Castano, Jamie Donaldson

8:30 a.m.: Aaron Baddeley, Billy Hurley III, Zac Blair

8:40 a.m.: Will Wilcox, Benjamin Alvarado, Nick Mason

8:50 a.m.: Tyrone Van Aswegen, Richard Sterne, Scott Moran

9 a.m.: Andrew Loupe, Carlos Sainz Jr, Corey Conners

12 p.m.: Kyle Stanley, Trevor Immelman, Robert Allenby

12:10 p.m.: Charlie Beljan, Chez Reavie, Blayne Barber

12:20 p.m.: Jason Gore, Vaughn Taylor, Tim Petrovic

12:30 p.m.: Alex Cejka, Boo Weekley, Davis Love III

12:40 p.m.: Steven Bowditch, Dustin Johnson, Ben Crane

12:50 p.m.: Phil Mickelson, Graeme McDowell, Retief Goosen

1 p.m.: Brooks Koepka, Luke Donald, Charles Howell III

1:10 p.m.: Josh Teater, Jeff Overton, Jon Curran

1:20 p.m.: John Rollins, Tom Gillis, Troy Merritt

1:30 p.m.: Greg Owen, Spencer Levin, Blake Adams

1:40 p.m.: Mark Hubbard, Tom Hoge, Garrett Osborn

1:50 p.m.: Scott Pinckney, Jonathan Randolph, Zack Sucher

2 p.m.: Whee Kim, Byron Smith, Chad Ramey

From Tee No. 10

7 a.m.: Andres Romero, Tim Wilkinson, Andrew Svoboda

7:10 a.m.: Troy Matteson, Kevin Chappell, Kyle Reifers

7:20 a.m.: Brandt Jobe, Tag Ridings, Chad Collins

7:30 a.m.: Chesson Hadley, Shaun Micheel, Michael Thompson

7:40 a.m.: Harris English, David Toms, Justin Leonard

7:50 a.m.: Padraig Harrington, Billy Horschel, Webb Simpson

8 a.m.: Will MacKenzie, David Duval, Colt Knost

8:10 a.m.: Rod Pampling, Russell Knox, Jim Renner

8:20 a.m.: Dicky Pride, Neal Lancaster, Brian Davis

8:30 a.m.: Jhonattan Vegas, Eric Axley, Alex Prugh

8:40 a.m.: Fabian Gomez, Andrew Putnam, Bryson DeChambeau

8:50 a.m.: Arjun Atwal, Derek Fathauer, Patrick Rodgers

9 a.m.: Michael Bradley, Roger Sloan, David Holmes

12 p.m.: Bryce Molder, Nicholas Thompson, Martin Flores

12:10 p.m.: Jonathan Byrd, Luke Guthrie, Steve Wheatcroft

12:20 p.m.: Jason Kokrak, Shawn Stefani, S.J. Park

12:30 p.m.: Brian Harman, Mark Wilson, Lucas Glover

12:40 p.m.: Camilo Villegas, Scott Brown, Stewart Cink

12:50 p.m.: Ken Duke, John Merrick, Harrison Frazar

1 p.m.: Tommy Gainey, J.J. Henry, Jason Bohn

1:10 p.m.: Johnson Wagner, Matt Bettencourt, Glen Day

1:20 p.m.: Jerry Kelly, Chad Campbell, Cameron Tringale

1:30 p.m.: D.J. Trahan, Scott McCarron, Brice Garnett

1:40 p.m.: Max Homa, Steven Alker, Sam Burns

1:50 p.m.: Cameron Percy, Sam Saunders, Austin Cook

2 p.m.: Oscar Fraustro, Daniel Chopra, Clay Myers II

FedEx St. Jude Classic Odds

All odds provided by sportsbooks monitored by OddsShark

Dustin Johnson … 6/1

Billy Horschel … 14/1

Phil Mickelson … 14/1

Ryan Palmer … 16/1

Webb Simpson … 16/1

Harris English … 22/1

Brooks Koepka … 25/1

Jamie Donaldson … 33/1

Luke Donald … 33/1

George Mcneill … 40/1

Graeme McDowell … 40/1

Russell Knox … 40/1

Shawn Stefani … 40/1

Brian Harman … 50/1

Jason Bohn … 50/1

Jerry Kelly … 50/1

Brendon De Jonge … 55/1

Nick Watney … 60/1

Boo Weekley … 66/1

Cameron Tringale … 66/1

Charles Howell III … 66/1

Chesson Hadley … 66/1

Matt Jones … 66/1

Patrick Rodgers … 66/1

Matt Every … 75/1

Scott Pinckney … 75/1

Carl Pettersson … 80/1

Kevin Chappell … 80/1

Martin Laird … 80/1

Padraig Harrington … 80/1

Steven Bowditch … 80/1

Will Wilcox … 80/1

Camilo Villegas … 90/1

David Hearn … 90/1

Ben Crane … 100/1

Bryce Molder … 100/1

Colt Knost … 100/1

Jason Kokrak … 100/1

Jeff Overton … 100/1

John Merrick … 100/1

Troy Merritt … 100/1

Austin Cook … 125/1

Chad Campbell … 125/1

Chris Stroud … 125/1

Hudson Swafford … 125/1

Jon Curran … 125/1

Retief Goosen … 125/1

Scott Brown … 125/1

Scott Stallings … 125/1

Seung-yul Noh … 125/1

Stewart Cink … 125/1

Tommy Gainey … 125/1

William Mcgirt … 125/1

Zac Blair … 125/1

Alex Cejka … 150/1

Blayne Barber … 150/1

David Toms … 150/1

Johnson Wagner … 150/1

Jonathan Byrd … 150/1

Luke Guthrie … 150/1

Martin Flores … 150/1

Michael Thompson … 150/1

Brian Stuard … 175/1

Jonathan Randolph … 175/1

Rod Pampling … 175/1

Will Mackenzie … 175/1

Aaron Baddeley … 200/1

Alex Prugh … 200/1

Bryson Dechambea … 200/1

Cameron Percy … 200/1

Chad Collins … 200/1

D.A. Points … 200/1

Davis Love III … 200/1

Greg Chalmers … 200/1

Jhonattan Vegas … 200/1

Ken Duke … 200/1

Lucas Glover … 200/1

Nicholas Thompson … 200/1

Robert Allenby … 200/1

Roberto Castro … 200/1

Andrew Loupe … 250/1

Andrew Putnam … 250/1

Andrew Svoboda … 250/1

Billy Hurley III … 250/1

Blake Adams … 250/1

Brian Davis … 250/1

Charlie Beljan … 250/1

Charlie Wi … 250/1

Derek Fathauer … 250/1

Gonzalo Fernandez-Castano … 250/1

Greg Owen … 250/1

J.J. Henry … 250/1

Kyle Reifers … 250/1

Kyle Stanley … 250/1

Mark Wilson … 250/1

Robert Garrigus … 250/1

S.J. Park … 250/1

Spencer Levin … 250/1

Tim Petrovic …. 250/1

Vaughn Taylor … 250/1

Andres Romero … 300/1

Ben Curtis … 300/1

Bill Lunde … 300/1

Brice Garnett … 300/1

Chez Reavie … 300/1

Derek Ernst … 300/1

Fabian Gomez … 300/1

Jason Gore … 300/1

John Rollins … 300/1

Justin Leonard … 300/1

Mark Hubbard … 300/1

Richard Sterne … 300/1

Sam Saunders … 300/1

Steve Wheatcroft … 300/1

Steven Alker … 300/1

Tom Gillis … 300/1

Whee Kim … 300/1

Heath Slocum … 350/1

Josh Teater … 350/1

Tim Wilkinson … 350/1

Brandt Jobe … 400/1

Dicky Pride … 400/1

Glen Day … 400/1

Max Homa … 400/1

Tag Ridings … 400/1

Trevor Immelman … 400/1

Byron Smith …. 500/1

Carlos Sainz Jr … 500/1

Chris Smith … 500/1

David Holmes …. 500/1

Eric Axley … 500/1

Harrison Frazar … 500/1

Jim Renner … 500/1

Joe Affrunti …500/1

Oscar Fraustro … 500/1

Roger Sloan … 500/1

Tom Hoge … 500/1

Tyrone Van-Aswegen … 500/1

Zack Sucher … 500/1

Benjamin Alvarado … 750/1

Corey Conners … 750/1

David Duval … 750/1

Mike Weir … 750/1

Sam Burns … 750/1

Scott McCarron … 750/1

Neal Lancaster … 1000/1

FedEx St. Jude Prop Bets

Will Dustin Johnson Finish in the Top 10?

YES … -200

Will Phil Mickelson Finish in the Top 10?

YES … +110

Will Billy Horschel Finish in the Top 10?

YES … +125

Will Ryan Palmer Finish in the Top 10?

YES … +125

Will Jamie Donaldson Finish in the Top 10?

YES … +225

Will Webb Simpson Finish in the Top 10?

YES … +135

Will Brooks Koepka Finish in the Top 10?

YES … +190

Will Luke Donald Finish in the Top 10?

YES … +275

Will Nick Watney Finish in the Top 10?

YES … +400

Will Graeme McDowell Finish in the Top 10?

YES … +275

Winning Margin

Playoff … +250

1 Stroke … +250

2 Strokes … +350

3 Strokes … +450

4 Strokes or More … +333