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MLB Announces 2026 Postseason Schedule

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Baltimore Orioles v Chicago Cubs
Getty
CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 01: Major League Baseball Commissioner Rob Manfred is interviewed during the 2027 Chicago All-Star Game Announcement before a game between the Baltimore Orioles and Chicago Cubs at Wrigley Field on August 01, 2025 in Chicago, Illinois. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)

There’s still plenty of time before the MLB postseason, but that doesn’t mean fans can’t look forward to it.

With many teams in the postseason mix, fans likely want to know when their favorite team could play this October so they can plan accordingly.

Luckily, MLB just announced the 2026 playoff schedule and where to watch the games.

MLB Reveals 2026 Postseason Schedule

World Series - Toronto Blue Jays v Los Angeles Dodgers - Game Three

GettyLOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 27: Commissioner of Major League Baseball Rob Manfred looks on before game three of the 2025 World Series between the Toronto Blue Jays and the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium on October 27, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Here is the 2026 postseason schedule and how to watch each game (via MLB.com):

Wild Card Series

Tuesday, Sept. 29
AL Wild Card A, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
AL Wild Card B, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card A, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card B, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)

Wednesday, Sept. 30
AL Wild Card A, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
AL Wild Card B, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card A, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card B, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)

Thursday, Oct. 1
AL Wild Card A, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
AL Wild Card B, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
NL Wild Card A, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
NL Wild Card B, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*

if necessary

Division Series

Saturday, Oct. 3
American League Division Series A, Game 1 (TBS/truTV/HBO Max)
American League Division Series B, Game 1 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Division Series A, Game 1 (FOX/FS1/FOX Deportes)
National League Division Series B, Game 1 (FOX/FS1/FOX Deportes)

Sunday, Oct. 4
National League Division Series A, Game 2 (FOX/FS1/FOX Deportes)
National League Division Series B, Game 2 (FOX/FS1/FOX Deportes)

Monday, Oct. 5
American League Division Series A, Game 2 (TBS/truTV/HBO Max)
American League Division Series B, Game 2 (TBS/truTV/HBO Max)

Tuesday, Oct. 6
National League Division Series A, Game 3 (FOX/FS1/FOX Deportes)
National League Division Series B, Game 3 (FOX/FS1/FOX Deportes)

Wednesday, Oct. 7
American League Division Series A, Game 3 (TBS/truTV/HBO Max)
American League Division Series B, Game 3 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Division Series A, Game 4 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
National League Division Series B, Game 4 (FOX/FS1/FOX Deportes)*

Thursday, Oct. 8
American League Division Series A, Game 4 (TBS/truTV/HBO Max)*
American League Division Series B, Game 4 (TBS/truTV/HBO Max)*

Friday, Oct. 9
National League Division Series A, Game 5 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
National League Division Series B, Game 5 (FOX/FS1/FOX Deportes)*

Saturday, Oct. 10
American League Division Series A, Game 5 (TBS/truTV/HBO Max)*
American League Division Series B, Game 5 (TBS/truTV/HBO Max)*

if necessary

League Championship Series

Monday, Oct. 12
American League Championship Series Game 1 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Championship Series Game 2 (FOX/FS1/FOX Deportes)

Tuesday, Oct. 13
American League Championship Series Game 2 (TBS/truTV/HBO Max)

Wednesday, Oct. 14
National League Championship Series Game 3 (FOX/FS1/FOX Deportes)

Thursday, Oct. 15
American League Championship Series Game 3 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Championship Series Game 4 (FOX/FS1/FOX Deportes)

Friday, Oct. 16
American League Championship Series Game 4 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Championship Series Game 5 (FOX/FS1/FOX Deportes)*

Saturday, Oct. 17
American League Championship Series Game 5 (TBS/truTV/HBO Max)*

Sunday, Oct. 18
National League Championship Series Game 6 (FOX/FS1/FOX Deportes)*

Monday, Oct. 19
American League Championship Series Game 6 (TBS/truTV/HBO Max)*
National League Championship Series Game 7 (FOX/FS1/FOX Deportes)*

Tuesday, Oct. 20
American League Championship Series Game 7 (TBS/truTV/HBO Max)*

if necessary

World Series

Friday, Oct. 23
Game 1 (FOX/FOX Deportes)

Saturday, Oct. 24
Game 2 (FOX/FOX Deportes)

Monday, Oct. 26
Game 3 (FOX/FOX Deportes)

Tuesday, Oct. 27
Game 4 (FOX/FOX Deportes)

Wednesday, Oct. 28
Game 5 (FOX/FOX Deportes)*

Friday, Oct. 30
Game 6 (FOX/FOX Deportes)*

Saturday, Oct. 31
Game 7 (FOX/FOX Deportes)*

if necessary

 

Jackson Kruse Jackson Kruse covers Major League Baseball for Heavy Sports. He is also the site expert for FanSided's Minnesota Twins site, Puckett's Pond, and writes for Nolan Writin', FanSided's Texas Rangers site. Jackson earned a Bachelor of Science in Electronic Media from Texas State University's School of Journalism and Mass Communication. Before joining Heavy Sports and FanSided, he served as sports editor of The University Star, Texas State University's student-run newspaper. More about Jackson Kruse

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