MLB Announces 2026 Postseason Schedule

There’s still plenty of time before the MLB postseason, but that doesn’t mean fans can’t look forward to it.
With many teams in the postseason mix, fans likely want to know when their favorite team could play this October so they can plan accordingly.
Luckily, MLB just announced the 2026 playoff schedule and where to watch the games.
MLB Reveals 2026 Postseason Schedule
Here is the 2026 postseason schedule and how to watch each game (via MLB.com):
Wild Card Series
Tuesday, Sept. 29
AL Wild Card A, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
AL Wild Card B, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card A, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card B, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)
Wednesday, Sept. 30
AL Wild Card A, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
AL Wild Card B, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card A, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
NL Wild Card B, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)
Thursday, Oct. 1
AL Wild Card A, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
AL Wild Card B, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
NL Wild Card A, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
NL Wild Card B, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*
* if necessary
Division Series
Saturday, Oct. 3
American League Division Series A, Game 1 (TBS/truTV/HBO Max)
American League Division Series B, Game 1 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Division Series A, Game 1 (FOX/FS1/FOX Deportes)
National League Division Series B, Game 1 (FOX/FS1/FOX Deportes)
Sunday, Oct. 4
National League Division Series A, Game 2 (FOX/FS1/FOX Deportes)
National League Division Series B, Game 2 (FOX/FS1/FOX Deportes)
Monday, Oct. 5
American League Division Series A, Game 2 (TBS/truTV/HBO Max)
American League Division Series B, Game 2 (TBS/truTV/HBO Max)
Tuesday, Oct. 6
National League Division Series A, Game 3 (FOX/FS1/FOX Deportes)
National League Division Series B, Game 3 (FOX/FS1/FOX Deportes)
Wednesday, Oct. 7
American League Division Series A, Game 3 (TBS/truTV/HBO Max)
American League Division Series B, Game 3 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Division Series A, Game 4 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
National League Division Series B, Game 4 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
Thursday, Oct. 8
American League Division Series A, Game 4 (TBS/truTV/HBO Max)*
American League Division Series B, Game 4 (TBS/truTV/HBO Max)*
Friday, Oct. 9
National League Division Series A, Game 5 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
National League Division Series B, Game 5 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
Saturday, Oct. 10
American League Division Series A, Game 5 (TBS/truTV/HBO Max)*
American League Division Series B, Game 5 (TBS/truTV/HBO Max)*
* if necessary
League Championship Series
Monday, Oct. 12
American League Championship Series Game 1 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Championship Series Game 2 (FOX/FS1/FOX Deportes)
Tuesday, Oct. 13
American League Championship Series Game 2 (TBS/truTV/HBO Max)
Wednesday, Oct. 14
National League Championship Series Game 3 (FOX/FS1/FOX Deportes)
Thursday, Oct. 15
American League Championship Series Game 3 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Championship Series Game 4 (FOX/FS1/FOX Deportes)
Friday, Oct. 16
American League Championship Series Game 4 (TBS/truTV/HBO Max)
National League Championship Series Game 5 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
Saturday, Oct. 17
American League Championship Series Game 5 (TBS/truTV/HBO Max)*
Sunday, Oct. 18
National League Championship Series Game 6 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
Monday, Oct. 19
American League Championship Series Game 6 (TBS/truTV/HBO Max)*
National League Championship Series Game 7 (FOX/FS1/FOX Deportes)*
Tuesday, Oct. 20
American League Championship Series Game 7 (TBS/truTV/HBO Max)*
* if necessary
World Series
Friday, Oct. 23
Game 1 (FOX/FOX Deportes)
Saturday, Oct. 24
Game 2 (FOX/FOX Deportes)
Monday, Oct. 26
Game 3 (FOX/FOX Deportes)
Tuesday, Oct. 27
Game 4 (FOX/FOX Deportes)
Wednesday, Oct. 28
Game 5 (FOX/FOX Deportes)*
Friday, Oct. 30
Game 6 (FOX/FOX Deportes)*
Saturday, Oct. 31
Game 7 (FOX/FOX Deportes)*
* if necessary
MLB Announces 2026 Postseason Schedule