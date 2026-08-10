MLB Announces 2026 Postseason Schedule

There’s still plenty of time before the MLB postseason, but that doesn’t mean fans can’t look forward to it.

With many teams in the postseason mix, fans likely want to know when their favorite team could play this October so they can plan accordingly.

Luckily, MLB just announced the 2026 playoff schedule and where to watch the games.

MLB Reveals 2026 Postseason Schedule

Here is the 2026 postseason schedule and how to watch each game (via MLB.com):

Wild Card Series

Tuesday, Sept. 29

AL Wild Card A, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)

AL Wild Card B, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)

NL Wild Card A, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)

NL Wild Card B, Game 1 (NBC/Peacock/NBCSN)

Wednesday, Sept. 30

AL Wild Card A, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)

AL Wild Card B, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)

NL Wild Card A, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)

NL Wild Card B, Game 2 (NBC/Peacock/NBCSN)

Thursday, Oct. 1

AL Wild Card A, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*

AL Wild Card B, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*

NL Wild Card A, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*

NL Wild Card B, Game 3 (NBC/Peacock/NBCSN)*