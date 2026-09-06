How to Watch Arsenal vs. Chelsea Live Today: Time, TV Channels, Streaming

Arsenal hosts Chelsea this Sunday, Sept. 6, at the Emirates Stadium as part of Matchday 3 of the 2026-27 Premier League.
Mikel Arteta’s side is currently in 2nd place with 6 points after getting two victories in their first two matchdays.
Xabi Alonso’s side is in 3rd place with the same number of points after winning their first two games of the league season.
Arsenal vs. Chelsea: Start Time
The match between Arsenal and Chelsea is scheduled for Sept. 6 at 8:30 a.m. in the United States (Pacific Time). That is 11:30 a.m. Eastern Time and 4:30 p.m. BST.
- Date: Sept. 6, 2026
- Venue: Emirates Stadium, London, UK
- Kickoff Time: 4:30 p.m. BST, 8:30 a.m. PT, 11:30 a.m. ET.
Arsenal vs. Chelsea: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More
The Arsenal vs. Chelsea match will be available to watch live in the United Kingdom on Sky Go, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, and Sky Sports Premier League, and can also be followed in audio on BBC Radio 5.
In the United States, you can enjoy the match on fuboTV, USA Network, and Telemundo Deportes, while in Canada you can follow it as usual on DAZN, fuboTV, and Fubo Sports Network.
Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.
|Country
|TV Channel/Streaming
|American Samoa
|Premier League TV
|Anguilla
|Disney+ Premium Caribbean
|Antigua and Barbuda
|Disney+ Premium Caribbean
|Argentina
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Aruba
|Disney+ Premium Caribbean
|Australia
|Stan Sport
|Barbados
|Disney+ Premium Caribbean
|Belize
|Nexgen
|Bolivia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Brazil
|ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
|British Virgin Islands
|Disney+ Premium Caribbean
|Canada
|DAZN Canada, fuboTV Canada, Fubo Sports Network 4 Canada
|Cayman Islands
|Disney+ Premium Caribbean
|Chile
|ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|FOX+
|Cuba
|Disney+ Premium Caribbean
|Dominica
|Disney+ Premium Caribbean
|Dominican Republic
|Disney+ Premium Caribbean
|Ecuador
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|FOX+
|Fiji
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Gambia
|Canal+
|Ghana
|Canal+
|United Kingdom
|Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
|Grenada
|Disney+ Premium Caribbean
|Guadeloupe
|Disney+ Premium Caribbean
|Guatemala
|FOX+
|Haiti
|Disney+ Premium Caribbean, Canal+ AYiTi Sport 2
|Honduras
|FOX+
|Hong Kong
|Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, M Plus Live
|India
|Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1, Star Sports 3 Asia
|Republic of Ireland
|Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
|Jamaica
|Disney+ Premium Caribbean
|Kiribati
|Sky Sport Premier League
|Malaysia
|Astro Premier League, Astro Go, sooka, Astro Grandstand
|Malta
|GO TV Anywhere, TSN2 Malta
|Marshall Islands
|Sky Sport Premier League
|Martinique
|Disney+ Premium Caribbean
|Mauritius
|Canal+
|Mexico
|FOX Mexico, FOX One
|Montserrat
|Disney+ Premium Caribbean
|Nauru
|Sky Sport Premier League
|New Zealand
|Sky Sport Premier League
|Nicaragua
|FOX+
|Nigeria
|Canal+
|Niue
|Sky Sport Premier League
|Palau
|Sky Sport Premier League
|Panama
|FOX+
|Paraguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Peru
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Philippines
|Setanta Sports Philippine
|Puerto Rico
|Telemundo, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM
|Saint Barthelemy
|Disney+ Premium Caribbean
|Saint Kitts and Nevis
|Disney+ Premium Caribbean
|Saint Lucia
|Disney+ Premium Caribbean
|Saint Martin
|Disney+ Premium Caribbean
|Samoa
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Sierra Leone
|Canal+
|Singapore
|StarHub TV+, 221 Hub Premier 1
|Solomon Islands
|Sky Sport Premier League
|South Africa
|SuperSport Premier League, DStv App, Supersport Grandstand
|St. Vincent / Grenadines
|Disney+ Premium Caribbean
|Suriname
|SCCN, QN-Sports
|Swaziland
|Canal+
|Tonga
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Trinidad and Tobago
|Disney+ Premium Caribbean
|Tuvalu
|Sky Sport Premier League
|U.S. Virgin Islands
|Disney+ Premium Caribbean
|Uruguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|USA
|fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
|Vanuatu
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Venezuela
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter
How to Watch Arsenal vs. Chelsea Live Today: Time, TV Channels, Streaming