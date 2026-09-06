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How to Watch Arsenal vs. Chelsea Live Today: Time, TV Channels, Streaming

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LONDON, ENGLAND - MARCH 01: Declan Rice of Arsenal is challenged by Joao Pedro of Chelsea during the Premier League match between Arsenal and Chelsea at Emirates Stadium on March 01, 2026 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Arsenal hosts Chelsea this Sunday, Sept. 6, at the Emirates Stadium as part of Matchday 3 of the 2026-27 Premier League.

Mikel Arteta’s side is currently in 2nd place with 6 points after getting two victories in their first two matchdays.

Xabi Alonso’s side is in 3rd place with the same number of points after winning their first two games of the league season.

Arsenal vs. Chelsea: Start Time

The match between Arsenal and Chelsea is scheduled for Sept. 6 at 8:30 a.m. in the United States (Pacific Time). That is 11:30 a.m. Eastern Time and 4:30 p.m. BST.

  • Date: Sept. 6, 2026
  • Venue: Emirates Stadium, London, UK
  • Kickoff Time: 4:30 p.m. BST, 8:30 a.m. PT, 11:30 a.m. ET.

Arsenal vs. Chelsea: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More

The Arsenal vs. Chelsea match will be available to watch live in the United Kingdom on Sky Go, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, and Sky Sports Premier League, and can also be followed in audio on BBC Radio 5.

In the United States, you can enjoy the match on fuboTV, USA Network, and Telemundo Deportes, while in Canada you can follow it as usual on DAZN, fuboTV, and Fubo Sports Network.

Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.

Country TV Channel/Streaming
American Samoa Premier League TV
Anguilla Disney+ Premium Caribbean
Antigua and Barbuda Disney+ Premium Caribbean
Argentina ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
Aruba Disney+ Premium Caribbean
Australia Stan Sport
Barbados Disney+ Premium Caribbean
Belize Nexgen
Bolivia ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
Brazil ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
British Virgin Islands Disney+ Premium Caribbean
Canada DAZN Canada, fuboTV Canada, Fubo Sports Network 4 Canada
Cayman Islands Disney+ Premium Caribbean
Chile ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
Colombia ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Costa Rica FOX+
Cuba Disney+ Premium Caribbean
Dominica Disney+ Premium Caribbean
Dominican Republic Disney+ Premium Caribbean
Ecuador ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
El Salvador FOX+
Fiji Sky Sport Premier League, Premier League TV
Gambia Canal+
Ghana Canal+
United Kingdom Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
Grenada Disney+ Premium Caribbean
Guadeloupe Disney+ Premium Caribbean
Guatemala FOX+
Haiti Disney+ Premium Caribbean, Canal+ AYiTi Sport 2
Honduras FOX+
Hong Kong Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, M Plus Live
India Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1, Star Sports 3 Asia
Republic of Ireland Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
Jamaica Disney+ Premium Caribbean
Kiribati Sky Sport Premier League
Malaysia Astro Premier League, Astro Go, sooka, Astro Grandstand
Malta GO TV Anywhere, TSN2 Malta
Marshall Islands Sky Sport Premier League
Martinique Disney+ Premium Caribbean
Mauritius Canal+
Mexico FOX Mexico, FOX One
Montserrat Disney+ Premium Caribbean
Nauru Sky Sport Premier League
New Zealand Sky Sport Premier League
Nicaragua FOX+
Nigeria Canal+
Niue Sky Sport Premier League
Palau Sky Sport Premier League
Panama FOX+
Paraguay ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
Peru ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
Philippines Setanta Sports Philippine
Puerto Rico Telemundo, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM
Saint Barthelemy Disney+ Premium Caribbean
Saint Kitts and Nevis Disney+ Premium Caribbean
Saint Lucia Disney+ Premium Caribbean
Saint Martin Disney+ Premium Caribbean
Samoa Sky Sport Premier League, Premier League TV
Sierra Leone Canal+
Singapore StarHub TV+, 221 Hub Premier 1
Solomon Islands Sky Sport Premier League
South Africa SuperSport Premier League, DStv App, Supersport Grandstand
St. Vincent / Grenadines Disney+ Premium Caribbean
Suriname SCCN, QN-Sports
Swaziland Canal+
Tonga Sky Sport Premier League, Premier League TV
Trinidad and Tobago Disney+ Premium Caribbean
Tuvalu Sky Sport Premier League
U.S. Virgin Islands Disney+ Premium Caribbean
Uruguay ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
USA fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
Vanuatu Sky Sport Premier League, Premier League TV
Venezuela ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter

Manuel Meza Manuel Meza is a sports journalist currently covering international soccer and the NHL for Heavy Sports. With a writing career launched in 2020, he has contributed to industry leaders like Athlon Sports, Sports Illustrated, and The Sporting News. More about Manuel Meza

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How to Watch Arsenal vs. Chelsea Live Today: Time, TV Channels, Streaming

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