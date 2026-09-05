How to Watch Hull City vs. Aston Villa Live Today: Time, TV Channels, Streaming

Hull City hosts Aston Villa at the MKM Stadium this Saturday, Sept. 5, on Matchday 3 of the 2026-27 Premier League season.
The Tigers will look to continue their good run, having won their first two matches of the season and completing a spectacular return to the English top flight.
They started by surprisingly defeating Manchester United 2-0, with goals from Semi Ajayi and Nobel Mendy, and continued with a 1-0 victory over fellow newly promoted side Coventry City on Aug. 29, with a goal from Liam Miller.
For its part, Aston Villa has not been able to win or even pick up a point at the start of the season, as they lost 4-0 to Brighton in the league opener on Aug. 23 and fell 1-0 to Arsenal on Aug. 31. Therefore, Unai Emery’s team is eager to earn its first victory of the season.
Hull City vs. Aston Villa: Start Time
The match between Hull City and Aston Villa is scheduled for Sept. 5 at 5:30 p.m. in the United Kingdom. That is 9:30 a.m. Pacific Time and 12:30 p.m. Eastern Time.
- Date: Sept. 5, 2026
- Venue: MKM Stadium, Kingston upon Hull, UK
- Kickoff Time: 5:30 p.m. BST, 9:30 a.m. PT, 12:30 p.m. ET
Hull City vs. Aston Villa: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More
In the United Kingdom, the match between Hull City and Aston Villa can be watched through Sky Go, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, and Sky Sports Premier League, with audio coverage available on BBC Radio 5.
In the United States, you can watch the match live on NBC and Fubo TV, while in Canada, coverage will be provided by DAZN, Fubo TV, and Fubo Sports Network.
Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.
- American Samoa: Premier League TV
- Anguilla: Disney+ Premium Caribbean
- Antigua and Barbuda: Disney+ Premium Caribbean
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Aruba: Disney+ Premium Caribbean
- Australia: Stan Sport
- Barbados: Disney+ Premium Caribbean
- Belize: Nexgen
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brazil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- British Virgin Islands: Disney+ Premium Caribbean
- Canada: DAZN Canada, fuboTV Canada, Fubo Sports Network 9 Canada
- Cayman Islands: Disney+ Premium Caribbean
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Cuba: Disney+ Premium Caribbean
- Dominica: Disney+ Premium Caribbean
- Dominican Republic: Disney+ Premium Caribbean
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- El Salvador: FOX El Salvador
- Fiji: Sky Sport Premier League, Premier League TV
- Grenada: Disney+ Premium Caribbean
- Guatemala: FOX Guatemala
- Haiti: Disney+ Premium Caribbean, Canal+ AYiTi Sport 2
- Honduras: FOX Honduras
- India: Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1
- Jamaica: Disney+ Premium Caribbean
- Kiribati: Sky Sport Premier League
- Malaysia: Astro Premier League, Astro Go, sooka, Astro Grandstand
- Malta: GO TV Anywhere, TSN2 Malta
- Marshall Islands: Sky Sport Premier League
- Mexico: FOX One, FOX+
- Nauru: Sky Sport Premier League
- New Zealand: Sky Sport Premier League
- Nigeria: Canal+ Sport 3 Afrique
- Niue: Sky Sport Premier League
- Palau: Sky Sport Premier League
- Panama: FOX Panama
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Peru: Disney+ Premium Chile
- Philippines: Setanta Sports Philippine
- Puerto Rico: NBC, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM
- Saint Kitts and Nevis: Disney+ Premium Caribbean
- Saint Lucia: Disney+ Premium Caribbean
- Samoa: Sky Sport Premier League, Premier League TV
- Singapore: StarHub TV+, 221 Hub Premier 1
- Solomon Islands: Sky Sport Premier League
- South Africa: SuperSport Premier League
- St. Vincent / Grenadines: Disney+ Premium Caribbean
- Tonga: Sky Sport Premier League, Premier League TV
- Trinidad and Tobago: Disney+ Premium Caribbean
- Tuvalu: Sky Sport Premier League
- U.S. Virgin Islands: Disney+ Premium Caribbean
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- USA: NBC, fuboTV, SiriusXM FC
- Vanuatu: Sky Sport Premier League, Premier League TV
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- United Kingdom: Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
- Republic of Ireland: Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
How to Watch Hull City vs. Aston Villa Live Today: Time, TV Channels, Streaming