How to Watch Everton vs. Manchester United Live Today: Time, TV Channels, Streaming

Everton hosts Manchester United this Sunday, Sept. 6, at Hill Dickinson Stadium as part of Matchday 3 of the 2026-27 Premier League.
David Moyes’ side is currently in 10th place with 4 points after two matches, with a win and a draw in the first two matchdays.
For its part, Michael Carrick’s side is in 12th place, having recorded a win and a loss to start the season. The Red Devils fell surprisingly to Hull City (unbeaten after three matchdays) in the league opener.
Everton vs. Manchester United: Start Time
The match between Everton and Manchester United is scheduled for Sept. 6 at 6:00 a.m. in the United States (Pacific Time). That is 9:00 a.m. Eastern Time and 2:00 p.m. BST.
- Date: Sept. 6, 2026
- Venue: Hill Dickinson Stadium, Liverpool, UK
- Kickoff Time: 2:00 p.m. BST, 6:00 a.m. PT, 9:00 a.m. ET.
Everton vs. Manchester United: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More
The Everton vs. Manchester United match will be available to watch live in the United Kingdom through Sky Go, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, and Sky Sports Premier League, and can also be followed in audio format through BBC Radio 5.
In the United States, you can enjoy the match on fuboTV, USA Network, and Telemundo Deportes, while in Canada you can follow it as usual on DAZN, fuboTV, and Fubo Sports Network.
Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.
|Country
|TV Channel/Streaming
|American Samoa
|Premier League TV
|Anguilla
|Disney+ Premium Caribbean
|Antigua and Barbuda
|Disney+ Premium Caribbean
|Argentina
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Aruba
|Disney+ Premium Caribbean
|Australia
|Stan Sport
|Barbados
|Disney+ Premium Caribbean
|Belize
|Nexgen
|Bolivia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Brazil
|Disney+ Premium Brazil, CazéTV
|British Virgin Islands
|Disney+ Premium Caribbean
|Canada
|DAZN Canada, fuboTV Canada, Fubo Sports Network Canada
|Cayman Islands
|Disney+ Premium Caribbean
|Chile
|ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|FOX+
|Cuba
|Disney+ Premium Caribbean
|Dominica
|Disney+ Premium Caribbean
|Dominican Republic
|Disney+ Premium Caribbean
|Ecuador
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|FOX+
|Fiji
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Gambia
|Canal+ Sport 3 Afrique
|Ghana
|Canal+ Sport 3 Afrique
|United Kingdom
|Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
|Grenada
|Disney+ Premium Caribbean
|Guadeloupe
|Disney+ Premium Caribbean
|Guatemala
|FOX+
|Haiti
|Disney+ Premium Caribbean, Canal+ AYiTi Sport 2
|Honduras
|FOX+
|Hong Kong
|Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, M Plus Live
|India
|Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1, Star Sports 3 Asia
|Republic of Ireland
|Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
|Jamaica
|Disney+ Premium Caribbean
|Kiribati
|Sky Sport Premier League
|Malaysia
|Astro Premier League, Astro Go, sooka, Astro Grandstand
|Malta
|GO TV Anywhere, TSN2 Malta
|Marshall Islands
|Sky Sport Premier League
|Martinique
|Disney+ Premium Caribbean
|Mauritius
|Canal+ Sport 3 Afrique
|Mexico
|FOX Mexico, FOX One
|Montserrat
|Disney+ Premium Caribbean
|Nauru
|Sky Sport Premier League
|New Zealand
|Sky Sport Premier League
|Nicaragua
|FOX+
|Nigeria
|Canal+ Sport 3 Afrique
|Niue
|Sky Sport Premier League
|Palau
|Sky Sport Premier League
|Panama
|FOX+
|Paraguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Peru
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Philippines
|Setanta Sports Philippine
|Puerto Rico
|Telemundo, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM
|Saint Barthelemy
|Disney+ Premium Caribbean
|Saint Kitts and Nevis
|Disney+ Premium Caribbean
|Saint Lucia
|Disney+ Premium Caribbean
|Saint Martin
|Disney+ Premium Caribbean
|Samoa
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Sierra Leone
|Canal+ Sport 3 Afrique
|Singapore
|StarHub TV+, 221 Hub Premier 1
|Solomon Islands
|Sky Sport Premier League
|South Africa
|SuperSport Premier League, DStv App
|St. Vincent / Grenadines
|Disney+ Premium Caribbean
|Suriname
|SCCN
|Swaziland
|Canal+ Sport 3 Afrique
|Tonga
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Trinidad and Tobago
|Disney+ Premium Caribbean
|Tuvalu
|Sky Sport Premier League
|U.S. Virgin Islands
|Disney+ Premium Caribbean
|Uruguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|USA
|fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
|Vanuatu
|Sky Sport Premier League, Premier League TV
|Venezuela
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter
How to Watch Everton vs. Manchester United Live Today: Time, TV Channels, Streaming