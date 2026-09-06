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How to Watch Everton vs. Manchester United Live Today: Time, TV Channels, Streaming

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DUBLIN, IRELAND - AUGUST 12: The Manchester United starting XI pose for a team picture before pre-season friendly match between Leeds United and Manchester United at Croke Park on August 12, 2026 in Dublin, Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

Everton hosts Manchester United this Sunday, Sept. 6, at Hill Dickinson Stadium as part of Matchday 3 of the 2026-27 Premier League.

David Moyes’ side is currently in 10th place with 4 points after two matches, with a win and a draw in the first two matchdays.

For its part, Michael Carrick’s side is in 12th place, having recorded a win and a loss to start the season. The Red Devils fell surprisingly to Hull City (unbeaten after three matchdays) in the league opener.

Everton vs. Manchester United: Start Time

The match between Everton and Manchester United is scheduled for Sept. 6 at 6:00 a.m. in the United States (Pacific Time). That is 9:00 a.m. Eastern Time and 2:00 p.m. BST.

  • Date: Sept. 6, 2026
  • Venue: Hill Dickinson Stadium, Liverpool, UK
  • Kickoff Time: 2:00 p.m. BST, 6:00 a.m. PT, 9:00 a.m. ET.

Everton vs. Manchester United: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More

The Everton vs. Manchester United match will be available to watch live in the United Kingdom through Sky Go, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, and Sky Sports Premier League, and can also be followed in audio format through BBC Radio 5.

In the United States, you can enjoy the match on fuboTV, USA Network, and Telemundo Deportes, while in Canada you can follow it as usual on DAZN, fuboTV, and Fubo Sports Network.

Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.

Country TV Channel/Streaming
American Samoa Premier League TV
Anguilla Disney+ Premium Caribbean
Antigua and Barbuda Disney+ Premium Caribbean
Argentina ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
Aruba Disney+ Premium Caribbean
Australia Stan Sport
Barbados Disney+ Premium Caribbean
Belize Nexgen
Bolivia ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
Brazil Disney+ Premium Brazil, CazéTV
British Virgin Islands Disney+ Premium Caribbean
Canada DAZN Canada, fuboTV Canada, Fubo Sports Network Canada
Cayman Islands Disney+ Premium Caribbean
Chile ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
Colombia ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Costa Rica FOX+
Cuba Disney+ Premium Caribbean
Dominica Disney+ Premium Caribbean
Dominican Republic Disney+ Premium Caribbean
Ecuador ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
El Salvador FOX+
Fiji Sky Sport Premier League, Premier League TV
Gambia Canal+ Sport 3 Afrique
Ghana Canal+ Sport 3 Afrique
United Kingdom Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
Grenada Disney+ Premium Caribbean
Guadeloupe Disney+ Premium Caribbean
Guatemala FOX+
Haiti Disney+ Premium Caribbean, Canal+ AYiTi Sport 2
Honduras FOX+
Hong Kong Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, M Plus Live
India Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1, Star Sports 3 Asia
Republic of Ireland Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live
Jamaica Disney+ Premium Caribbean
Kiribati Sky Sport Premier League
Malaysia Astro Premier League, Astro Go, sooka, Astro Grandstand
Malta GO TV Anywhere, TSN2 Malta
Marshall Islands Sky Sport Premier League
Martinique Disney+ Premium Caribbean
Mauritius Canal+ Sport 3 Afrique
Mexico FOX Mexico, FOX One
Montserrat Disney+ Premium Caribbean
Nauru Sky Sport Premier League
New Zealand Sky Sport Premier League
Nicaragua FOX+
Nigeria Canal+ Sport 3 Afrique
Niue Sky Sport Premier League
Palau Sky Sport Premier League
Panama FOX+
Paraguay ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
Peru ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
Philippines Setanta Sports Philippine
Puerto Rico Telemundo, Disney+ Premium Caribbean, NAICOM
Saint Barthelemy Disney+ Premium Caribbean
Saint Kitts and Nevis Disney+ Premium Caribbean
Saint Lucia Disney+ Premium Caribbean
Saint Martin Disney+ Premium Caribbean
Samoa Sky Sport Premier League, Premier League TV
Sierra Leone Canal+ Sport 3 Afrique
Singapore StarHub TV+, 221 Hub Premier 1
Solomon Islands Sky Sport Premier League
South Africa SuperSport Premier League, DStv App
St. Vincent / Grenadines Disney+ Premium Caribbean
Suriname SCCN
Swaziland Canal+ Sport 3 Afrique
Tonga Sky Sport Premier League, Premier League TV
Trinidad and Tobago Disney+ Premium Caribbean
Tuvalu Sky Sport Premier League
U.S. Virgin Islands Disney+ Premium Caribbean
Uruguay ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
USA fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
Vanuatu Sky Sport Premier League, Premier League TV
Venezuela ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter

 

Manuel Meza Manuel Meza is a sports journalist currently covering international soccer and the NHL for Heavy Sports. With a writing career launched in 2020, he has contributed to industry leaders like Athlon Sports, Sports Illustrated, and The Sporting News. More about Manuel Meza

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How to Watch Everton vs. Manchester United Live Today: Time, TV Channels, Streaming

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