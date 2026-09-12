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How to Watch Real Madrid vs. Rayo Vallecano Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming

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Getty
Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (L) celebrates scoring his team's third goal with Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real Sociedad at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on August 26, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP via Getty Images)

Real Madrid will host Rayo Vallecano at the Bernabéu Stadium in Madrid on Saturday, Sept. 12, for the fifth matchweek of the 2026-27 La Liga season.

José Mourinho’s side enter the match sitting fourth in the standings with nine points from four games. They trail third-place Sevilla and second-place Alavés, who have played one more match than Real Madrid, as well as first-place Barcelona, who have played the same number of games as the Spanish giants.

Rayo Vallecano, meanwhile, enter the match in 14th place with four points from four matches, with a record of one win, one draw and two defeats.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr. and company are coming off a 2-1 victory over Inter in the opening round of the Champions League on Tuesday. However, their most recent La Liga match ended in a 1-0 defeat to Real Betis on Sept. 4.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Start Time

The match between Real Madrid and Rayo Vallecano is scheduled for Sept. 12 at 8:00 p.m. in the United Kingdom. That is 12:00 p.m. Pacific Time and 3:00 p.m. Eastern Time.

  • Date: Sept. 12, 2026
  • Venue: Bernabéu Stadium, Madrid
  • Kickoff Time: 8:00 p.m. BST, 12:00 p.m. PT, 3:00 p.m. ET

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More

The match between Real Madrid and Rayo Vallecano will be available in the United Kingdom on Disney+ Premium.

In the United States, meanwhile, the match will be available to watch through fuboTV and ESPN+. In Canada, you can follow Real Madrid vs. Rayo Vallecano on TSN Premium.

Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.

Country

Platform(s)

Anguilla

Bluu

Antigua and Barbuda

Bluu

Australia

beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect

Bahamas

Bluu

Bangladesh

FanCode, Begin

Barbados

Bluu

Belize

Nexgen

Bermuda

Bluu

Bhutan

FanCode

Botswana

SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

British Virgin Islands

Bluu

Brunei Darussalam

beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect

Burundi

Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3

Cameroon

Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3

Canada

TSN Premium

Cayman Islands

Bluu

Dominica

Bluu

Gambia

Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Ghana

Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

United Kingdom

Disney+ Premium

Grenada

Bluu

Hong Kong

Now Player, Now Sports 2, M Plus Live

India

FanCode

Ireland Republic

Disney+ Premium

Jamaica

Bluu

Kenya

Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD, GOtv

Lesotho

SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Liberia

SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

México

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Malaysia

beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia, sooka

Maldives

FanCode, Medianet

Malta

GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius

Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3

Montserrat

Bluu

Namibia

SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Nepal

FanCode, DGO

New Zealand

beIN Sports Connect New Zealand

Nigeria

Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga

Pakistan

FanCode, Begin

Philippines

beIN Sports Connect Philippines

Rwanda

Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3, Azam Sports 4 HD

Saint Helena

SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Saint Kitts and Nevis

Bluu

Saint Lucia

Bluu

Seychelles

SuperSport MáXimo 3, Bluu, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3

Sierra Leone

Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Singapore

StarHub TV+, beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore

South Africa

Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, SuperSport Laliga, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga

South Sudan

beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, TOD

Sri Lanka

FanCode, Begin

St. Vincent / Grenadines

Bluu

Sudan

beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, TOD

Swaziland (Eswatini)

Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Tanzania

Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD

Trinidad and Tobago

Bluu

Turks and Caicos Islands

Bluu

Uganda

Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD

USA

ESPN+, fuboTV, ESPN App

Zambia

SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD

Zimbabwe

SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD

Manuel Meza Manuel Meza is a sports journalist currently covering international soccer and the NHL for Heavy Sports. With a writing career launched in 2020, he has contributed to industry leaders like Athlon Sports, Sports Illustrated, and The Sporting News. More about Manuel Meza

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How to Watch Real Madrid vs. Rayo Vallecano Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming

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