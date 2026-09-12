How to Watch Real Madrid vs. Rayo Vallecano Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming

Real Madrid will host Rayo Vallecano at the Bernabéu Stadium in Madrid on Saturday, Sept. 12, for the fifth matchweek of the 2026-27 La Liga season.
José Mourinho’s side enter the match sitting fourth in the standings with nine points from four games. They trail third-place Sevilla and second-place Alavés, who have played one more match than Real Madrid, as well as first-place Barcelona, who have played the same number of games as the Spanish giants.
Rayo Vallecano, meanwhile, enter the match in 14th place with four points from four matches, with a record of one win, one draw and two defeats.
Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr. and company are coming off a 2-1 victory over Inter in the opening round of the Champions League on Tuesday. However, their most recent La Liga match ended in a 1-0 defeat to Real Betis on Sept. 4.
Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Start Time
The match between Real Madrid and Rayo Vallecano is scheduled for Sept. 12 at 8:00 p.m. in the United Kingdom. That is 12:00 p.m. Pacific Time and 3:00 p.m. Eastern Time.
- Date: Sept. 12, 2026
- Venue: Bernabéu Stadium, Madrid
- Kickoff Time: 8:00 p.m. BST, 12:00 p.m. PT, 3:00 p.m. ET
Real Madrid vs. Rayo Vallecano: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More
The match between Real Madrid and Rayo Vallecano will be available in the United Kingdom on Disney+ Premium.
In the United States, meanwhile, the match will be available to watch through fuboTV and ESPN+. In Canada, you can follow Real Madrid vs. Rayo Vallecano on TSN Premium.
Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.
|
Country
|
Platform(s)
|
Anguilla
|
Bluu
|
Antigua and Barbuda
|
Bluu
|
Australia
|
beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect
|
Bahamas
|
Bluu
|
Bangladesh
|
FanCode, Begin
|
Barbados
|
Bluu
|
Belize
|
Nexgen
|
Bermuda
|
Bluu
|
Bhutan
|
FanCode
|
Botswana
|
SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
British Virgin Islands
|
Bluu
|
Brunei Darussalam
|
beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect
|
Burundi
|
Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3
|
Cameroon
|
Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3
|
Canada
|
TSN Premium
|
Cayman Islands
|
Bluu
|
Dominica
|
Bluu
|
Gambia
|
Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
Ghana
|
Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
United Kingdom
|
Disney+ Premium
|
Grenada
|
Bluu
|
Hong Kong
|
Now Player, Now Sports 2, M Plus Live
|
India
|
FanCode
|
Ireland Republic
|
Disney+ Premium
|
Jamaica
|
Bluu
|
Kenya
|
Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD, GOtv
|
Lesotho
|
SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
Liberia
|
SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
México
|
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
|
Malaysia
|
beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia, sooka
|
Maldives
|
FanCode, Medianet
|
Malta
|
GO TV Anywhere, TSN4 Malta
|
Mauritius
|
Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3
|
Montserrat
|
Bluu
|
Namibia
|
SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
Nepal
|
FanCode, DGO
|
New Zealand
|
beIN Sports Connect New Zealand
|
Nigeria
|
Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga
|
Pakistan
|
FanCode, Begin
|
Philippines
|
beIN Sports Connect Philippines
|
Rwanda
|
Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3, Azam Sports 4 HD
|
Saint Helena
|
SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
Saint Kitts and Nevis
|
Bluu
|
Saint Lucia
|
Bluu
|
Seychelles
|
SuperSport MáXimo 3, Bluu, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport3
|
Sierra Leone
|
Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
Singapore
|
StarHub TV+, beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore
|
South Africa
|
Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, SuperSport Laliga, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga
|
South Sudan
|
beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, TOD
|
Sri Lanka
|
FanCode, Begin
|
St. Vincent / Grenadines
|
Bluu
|
Sudan
|
beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, TOD
|
Swaziland (Eswatini)
|
Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|
Tanzania
|
Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD
|
Trinidad and Tobago
|
Bluu
|
Turks and Caicos Islands
|
Bluu
|
Uganda
|
Startimes Sports Premium, SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD
|
USA
|
ESPN+, fuboTV, ESPN App
|
Zambia
|
SuperSport MáXimo 3, StarTimes App, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD
|
Zimbabwe
|
SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Azam Sports 4 HD
How to Watch Real Madrid vs. Rayo Vallecano Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming