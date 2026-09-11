How to Watch West Ham vs. Wrexham Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming

West Ham hosts Wrexham this Friday, Sept. 11, at London Stadium for the seventh matchday of the Championship.
The Hammers come from beating Bolton 3-2 in their last league match, and they sit in second place with 11 points after 6 games.
The Ryan Reynolds-co-owned side, meanwhile, drew 1-1 against Burnley in its last match, placing it 14th in the league with 7 points after 6 matches.
West Ham vs. Wrexham: Start Time
The match between West Ham and Wrexham is scheduled for Sept. 11, at 8 p.m. in the United Kingdom. That is 12 p.m. Pacific Time and 3 p.m. Eastern Time.
- Date: Sept. 11, 2026
- Venue: London Stadium
- Kickoff Time: 8 p.m. BST, 12 p.m. PT, 3 p.m. ET
West Ham vs. Wrexham: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More
The match between West Ham and Wrexham will be available in the United Kingdom on Sky Sports and TalkSport Radio.
In the United States, meanwhile, the match will be available to watch through Paramount+. In Canada, you can follow West Ham vs. Wrexham on DAZN, and fubo TV.
Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.
- Antigua and Barbuda: Disney+ Premium Caribbean
- Australia: beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect
- Barbados: Disney+ Premium Caribbean
- Botswana: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- British Virgin Islands: Disney+ Premium Caribbean
- Cameroon: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Canada: DAZN Canada, fuboTV Canada
- Cayman Islands: Disney+ Premium Caribbean
- Dominica: Disney+ Premium Caribbean
- Gambia: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Ghana: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- United Kingdom: Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, TalkSport Radio UK
- Grenada: Disney+ Premium Caribbean
- India: FanCode
- Ireland (Republic of Ireland): Sky Go UK, NOW, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, TalkSport Radio UK
- Jamaica: Disney+ Premium Caribbean
- Kenya: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, GOtv
- Lesotho: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Liberia: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Malawi: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Malta: TSN1 Malta, GO TV Anywhere
- Mauritius: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Montserrat: Disney+ Premium Caribbean
- Namibia: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- New Zealand: beIN Sports Connect New Zealand
- Nigeria: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now Nigeria, SuperSport Premier League Nigeria
- Pakistan: FanCode
- Puerto Rico: Disney+ Premium Caribbean
- Saint Helena: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA
- Saint Kitts and Nevis: Disney+ Premium Caribbean
- Saint Lucia: Disney+ Premium Caribbean
- Saint Vincent and the Grenadines: Disney+ Premium Caribbean
- Seychelles: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Sierra Leone: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- South Africa: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League, DStv App
- South Sudan: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, TOD
- Sudan: SuperSport MaXimo 2, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, TOD
- Swaziland (Eswatini): ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Tanzania: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- Trinidad and Tobago: Disney+ Premium Caribbean
- Uganda: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
- U.S. Virgin Islands: Disney+ Premium Caribbean
- United Arab Emirates: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD
- United States: Paramount+
- Zambia: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA
- Zimbabwe: ESPN Africa, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA
How to Watch West Ham vs. Wrexham Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming