How to Watch West Ham vs. Wrexham Live Today: Start Time, TV Channels, Streaming

West Ham hosts Wrexham this Friday, Sept. 11, at London Stadium for the seventh matchday of the Championship.

The Hammers come from beating Bolton 3-2 in their last league match, and they sit in second place with 11 points after 6 games.

The Ryan Reynolds-co-owned side, meanwhile, drew 1-1 against Burnley in its last match, placing it 14th in the league with 7 points after 6 matches.

West Ham vs. Wrexham: Start Time

The match between West Ham and Wrexham is scheduled for Sept. 11, at 8 p.m. in the United Kingdom. That is 12 p.m. Pacific Time and 3 p.m. Eastern Time.

Date: Sept. 11, 2026

Sept. 11, 2026 Venue: London Stadium

London Stadium Kickoff Time: 8 p.m. BST, 12 p.m. PT, 3 p.m. ET

West Ham vs. Wrexham: How & Where to Watch on TV, Streaming in UK, US, Canada & More

The match between West Ham and Wrexham will be available in the United Kingdom on Sky Sports and TalkSport Radio.

In the United States, meanwhile, the match will be available to watch through Paramount+. In Canada, you can follow West Ham vs. Wrexham on DAZN, and fubo TV.

Below is the complete list of countries, channels, and platforms where you can watch this match.