EA Sports UFC 6 Fighter Roster: What We Know So Far

The EA Sports UFC 6 fighter roster has begun trickling out. Check out what we know so far about which UFC fighters will be in the video game.
EA Sports UFC 6 releases on June 19, 2026, on PS5 and Xbox Series X|S. Standard and ultimate editions of the game will be available for UFC fight fans to choose between when they buy the game.
EA Sports UFC 6 Men’s Fighter Roster
Check out the EA Sports UFC 6 men’s fighter roster below.
Heavyweight
- Waldo Cortes-Acosta
- Tom Aspinall
- Ciryl Gane
- Fedor Emelianenko
- Antonio Rodrigo Nogueira
- Jailton Almeida
- Randy Couture
- Curtis Blaydes
- Derrick Lewis
- Stipe Miocic
- Alexander Volkov
Light heavyweight
- Jon Jones
- Tito Ortiz
- Ken Shamrock
- Alexander Gustafsson
- Glover Teixeira
- Carlos Ulberg
- Paulo Costa
- Daniel Cormier
- Bogdan Guskov
- Jan Blachowicz
- Dominick Reyes
- Aleksandar Rakic
- Jiri Prochazka
- Chuck Liddlell
- Magomed Ankalaev
Middleweight
- Israel Adesanya
- Alex Pereira
- Anthony Hernandez
- Khamzat Chimaev
- Sean Strickland
- Luke Rockhold
- Reinier de Ridder
- Dricus du Plessis
- Gregory Rodrigues
- Dan Henderson
- Bo Nickal
- Chris Weidman
- Anderson Silva
- Nassourdine Imavov
- Nick Diaz
- Caio Borralho
- Robert Whittaker
- Vitor Belfort
Welterweight
- Islam Makhachev
- Shavkat Rakhmonov
- Kamaru Usman
- Belal Muhammad
- Matt Hughes
- Rafael dos Anjos
- Stephen Thompson
- Conor McGregor
- Joaquin Buckley
- Jorge Masvidal
- Ian Machado Garry
- Jack Della Maddalena
- Leon Edwards
- Georges St-Pierre
- Robbie Lawler
- Michael Page
- Sean Brady
- Kevin Holland
- Tyron Woodley
- Vicente Luque
Lightweight
- Max Holloway
- Charles Oliveira
- Mauricio Ruffy
- Ilia Topuria
- Benoit Saint Denis
- Arman Tsarukyan
- Clay Guida
- Ignacio Bahamondes
- Dustin Poirier
- Justin Gaethje
- Jalin Turner
- Beneil Dariush
- Edson Barboza
- Donald Cerrone
- Frankie Edgar
- Khabib Nurmagomedov
- Michael Chandler
- Tony Ferguson
- Rafael Fiziev
- Mateusz Gamrot
- King Green
- Renato Moicano
Featherweight
- Alexander Volkanovski
- Chan Sung Jung
- Aljamain Sterling
- Lerone Murphy
- Yair Rodriguez
- Jean Silva
- Diego Lopes
- Dan Hooker
- Jose Aldo
- Brian Ortega
- Movsar Evloev
- Patricio Pitbull
- Youssef Zalal
Bantamweight
- Petr Yan
- Sean O’Malley
- Dominick Cruz
- TJ Dillashaw
- Cory Sandhagen
- Song Yadong
- Deiveson Figueiredo
- Umar Nurmagomedov
- Marlon Vera
- Cody Garbrandt
- Pedro Munhoz
- Merab Dvalishvili
- Henry Cejudo
- Mario Bautista
Flyweight
- Manel Kape
- Demetrious Johnson
- Amir Albazi
- Joshua Van
- Kai Askaura
- Brandon Moreno
- Tim Elliott
- Brandon Royval
- Charles Johnson
- Alexandre Pantoja
- Asu Almabayev
- Tatsuro Taira
EA Sports UFC 6 Women’s Fighter Roster
Check out the EA Sports UFC 6 women’s fighter roster below.
Women’s bantamweight
- Raquel Pennington
- Norma Dumont
- Yana Santos
- Kayla Harrison
- Macy Chiasson
- Holly Holm
- Ronda Rousey
- Julianna Pena
- Amanda Nunes
Women’s flyweight
- Valentina Shevchenko
- Maycee Barber
- Natalia Silva
- Alexa Grasso
- Manon Fiorot
- Rose Namajunas
- Erin Blanchfield
- Miranda Maverick
- Jasmine Jasudavicius
Women’s strawweight
- Zhang Weili
- Joanna Jedrzejczyk
- Virna Jandiroba
- Iasmin Lucindo
- Carla Esparza
- Yan Xiaonan
- Jessica Andrade
- Amanda Lemos
- Mackenzie Dern
Keep in mind that there will be more fighters added to the roster, either before the game releases or as DLC after it launches. There are several ranked fighters who are not currently on the fighter roster, such as heavyweight star Josh Hokit, so look for those fighters to eventually get put into the game. But for now, this is what the EA Sports UFC 6 fighter roster looks like, as fight fans get prepared to play the game at launch.
