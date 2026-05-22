EA Sports UFC 6 Fighter Roster: What We Know So Far The EA Sports UFC 6 fighter roster has begun trickling out. Check out what we know so far about which UFC fighters will be in the video game. EA Sports UFC 6 releases on June 19, 2026, on PS5 and Xbox Series X|S. Standard and ultimate editions of the game will be available for UFC fight fans to choose between when they buy the game. EA Sports UFC 6 Men’s Fighter Roster Check out the EA Sports UFC 6 men’s fighter roster below. Heavyweight Waldo Cortes-Acosta

Tom Aspinall

Ciryl Gane

Fedor Emelianenko

Antonio Rodrigo Nogueira

Jailton Almeida

Randy Couture

Curtis Blaydes

Derrick Lewis

Stipe Miocic

Alexander Volkov Light heavyweight Jon Jones

Tito Ortiz

Ken Shamrock

Alexander Gustafsson

Glover Teixeira

Carlos Ulberg

Paulo Costa

Daniel Cormier

Bogdan Guskov

Jan Blachowicz

Dominick Reyes

Aleksandar Rakic

Jiri Prochazka

Chuck Liddlell

Magomed Ankalaev Middleweight Israel Adesanya

Alex Pereira

Anthony Hernandez

Khamzat Chimaev

Sean Strickland

Luke Rockhold

Reinier de Ridder

Dricus du Plessis

Gregory Rodrigues

Dan Henderson

Bo Nickal

Chris Weidman

Anderson Silva

Nassourdine Imavov

Nick Diaz

Caio Borralho

Robert Whittaker

Vitor Belfort Welterweight Islam Makhachev

Shavkat Rakhmonov

Kamaru Usman

Belal Muhammad

Matt Hughes

Rafael dos Anjos

Stephen Thompson

Conor McGregor

Joaquin Buckley

Jorge Masvidal

Ian Machado Garry

Jack Della Maddalena

Leon Edwards

Georges St-Pierre

Robbie Lawler

Michael Page

Sean Brady

Kevin Holland

Tyron Woodley

Vicente Luque Lightweight Max Holloway

Charles Oliveira

Mauricio Ruffy

Ilia Topuria

Benoit Saint Denis

Arman Tsarukyan

Clay Guida

Ignacio Bahamondes

Dustin Poirier

Justin Gaethje

Jalin Turner

Beneil Dariush

Edson Barboza

Donald Cerrone

Frankie Edgar

Khabib Nurmagomedov

Michael Chandler

Tony Ferguson

Rafael Fiziev

Mateusz Gamrot

King Green

Renato Moicano Featherweight Alexander Volkanovski

Chan Sung Jung

Aljamain Sterling

Lerone Murphy

Yair Rodriguez

Jean Silva

Diego Lopes

Dan Hooker

Jose Aldo

Brian Ortega

Movsar Evloev

Patricio Pitbull

Youssef Zalal Bantamweight Petr Yan

Sean O’Malley

Dominick Cruz

TJ Dillashaw

Cory Sandhagen

Song Yadong

Deiveson Figueiredo

Umar Nurmagomedov

Marlon Vera

Cody Garbrandt

Pedro Munhoz

Merab Dvalishvili

Henry Cejudo

Mario Bautista Flyweight Manel Kape

Demetrious Johnson

Amir Albazi

Joshua Van

Kai Askaura

Brandon Moreno

Tim Elliott

Brandon Royval

Charles Johnson

Alexandre Pantoja

Asu Almabayev

Tatsuro Taira EA Sports UFC 6 Women’s Fighter Roster Check out the EA Sports UFC 6 women’s fighter roster below. Women’s bantamweight Raquel Pennington

Norma Dumont

Yana Santos

Kayla Harrison

Macy Chiasson

Holly Holm

Ronda Rousey

Julianna Pena

Amanda Nunes Women’s flyweight Valentina Shevchenko

Maycee Barber

Natalia Silva

Alexa Grasso

Manon Fiorot

Rose Namajunas

Erin Blanchfield

Miranda Maverick

Jasmine Jasudavicius Women’s strawweight Zhang Weili

Joanna Jedrzejczyk

Virna Jandiroba

Iasmin Lucindo

Carla Esparza

Yan Xiaonan

Jessica Andrade

Amanda Lemos

Mackenzie Dern Keep in mind that there will be more fighters added to the roster, either before the game releases or as DLC after it launches. There are several ranked fighters who are not currently on the fighter roster, such as heavyweight star Josh Hokit, so look for those fighters to eventually get put into the game. But for now, this is what the EA Sports UFC 6 fighter roster looks like, as fight fans get prepared to play the game at launch. Like Heavy Sports? Go here and check the box

Adam Martin Adam Martin is a sports journalist with over 15 years of experience. He has a speciality in MMA, while also covering the Big 4 Sports. Adam is currently a contributor to Heavy.com, with previous experience working for The Toronto Star, Sportsnet, theScore, Bookies, BJPenn.com, and MMAOddsbreaker.com.

