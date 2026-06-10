FIFA World Cup 2026 Live: Schedule, Results, Standings & Updates

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Schedule & Results
Tom Cleary
FIFA World Cup 2026 Fixtures: Group Stage Start Times
Thursday, June 11, 2026
- 3 p.m. ET — Mexico vs. South Africa — Group A — Mexico City Stadium
- 10 p.m. ET — Korea Republic vs. Czechia — Group A — Estadio Guadalajara
Friday, June 12, 2026
- 3 p.m. ET — Canada vs. Bosnia and Herzegovina — Group B — Toronto Stadium
- 9 p.m. ET — USA vs. Paraguay — Group D — Los Angeles Stadium
Saturday, June 13, 2026
- 3 p.m. ET — Qatar vs. Switzerland — Group B — San Francisco Bay Area Stadium
- 6 p.m. ET — Brazil vs. Morocco — Group C — New York New Jersey Stadium
- 9 p.m. ET — Haiti vs. Scotland — Group C — Boston Stadium
- 12 a.m. ET — Australia vs. Türkiye — Group D — BC Place Vancouver
Sunday, June 14, 2026
- 1 p.m. ET — Germany vs. Curaçao — Group E — Houston Stadium
- 4 p.m. ET — Netherlands vs. Japan — Group F — Dallas Stadium
- 7 p.m. ET — Côte d'Ivoire vs. Ecuador — Group E — Philadelphia Stadium
- 10 p.m. ET — Sweden vs. Tunisia — Group F — Estadio Monterrey
Monday, June 15, 2026
- 12 p.m. ET — Spain vs. Cabo Verde — Group H — Atlanta Stadium
- 3 p.m. ET — Belgium vs. Egypt — Group G — Seattle Stadium
- 6 p.m. ET — Saudi Arabia vs. Uruguay — Group H — Miami Stadium
- 9 p.m. ET — IR Iran vs. New Zealand — Group G — Los Angeles Stadium
Tuesday, June 16, 2026
- 3 p.m. ET — France vs. Senegal — Group I — New York New Jersey Stadium
- 6 p.m. ET — Iraq vs. Norway — Group I — Boston Stadium
- 9 p.m. ET — Argentina vs. Algeria — Group J — Kansas City Stadium
- 12 a.m. ET — Austria vs. Jordan — Group J — San Francisco Bay Area Stadium
Wednesday, June 17, 2026
- 1 p.m. ET — Portugal vs. Congo DR — Group K — Houston Stadium
- 4 p.m. ET — England vs. Croatia — Group L — Dallas Stadium
- 7 p.m. ET — Ghana vs. Panama — Group L — Toronto Stadium
- 10 p.m. ET — Uzbekistan vs. Colombia — Group K — Mexico City Stadium
Thursday, June 18, 2026
- 12 p.m. ET — Czechia vs. South Africa — Group A — Atlanta Stadium
- 3 p.m. ET — Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina — Group B — Los Angeles Stadium
- 6 p.m. ET — Canada vs. Qatar — Group B — BC Place Vancouver
- 9 p.m. ET — Mexico vs. Korea Republic — Group A — Estadio Guadalajara
Friday, June 19, 2026
- 3 p.m. ET — USA vs. Australia — Group D — Seattle Stadium
- 6 p.m. ET — Scotland vs. Morocco — Group C — Boston Stadium
- 9 p.m. ET — Brazil vs. Haiti — Group C — Philadelphia Stadium
- 12 a.m. ET — Türkiye vs. Paraguay — Group D — San Francisco Bay Area Stadium
Saturday, June 20, 2026
- 1 p.m. ET — Netherlands vs. Sweden — Group F — Houston Stadium
- 4 p.m. ET — Germany vs. Côte d'Ivoire — Group E — Toronto Stadium
- 8 p.m. ET — Ecuador vs. Curaçao — Group E — Kansas City Stadium
- 12 a.m. ET — Tunisia vs. Japan — Group F — Estadio Monterrey
Sunday, June 21, 2026
- 12 p.m. ET — Spain vs. Saudi Arabia — Group H — Atlanta Stadium
- 3 p.m. ET — Belgium vs. IR Iran — Group G — Los Angeles Stadium
- 6 p.m. ET — Uruguay vs. Cabo Verde — Group H — Miami Stadium
- 9 p.m. ET — New Zealand vs. Egypt — Group G — BC Place Vancouver
Monday, June 22, 2026
- 1 p.m. ET — Argentina vs. Austria — Group J — Dallas Stadium
- 5 p.m. ET — France vs. Iraq — Group I — Philadelphia Stadium
- 8 p.m. ET — Norway vs. Senegal — Group I — New York New Jersey Stadium
- 11 p.m. ET — Jordan vs. Algeria — Group J — San Francisco Bay Area Stadium
Tuesday, June 23, 2026
- 1 p.m. ET — Portugal vs. Uzbekistan — Group K — Houston Stadium
- 4 p.m. ET — England vs. Ghana — Group L — Boston Stadium
- 7 p.m. ET — Panama vs. Croatia — Group L — Toronto Stadium
- 10 p.m. ET — Colombia vs. Congo DR — Group K — Estadio Guadalajara
Wednesday, June 24, 2026
- 3 p.m. ET — Switzerland vs. Canada — Group B — BC Place Vancouver
- 3 p.m. ET — Bosnia and Herzegovina vs. Qatar — Group B — Seattle Stadium
- 6 p.m. ET — Scotland vs. Brazil — Group C — Miami Stadium
- 6 p.m. ET — Morocco vs. Haiti — Group C — Atlanta Stadium
- 9 p.m. ET — Czechia vs. Mexico — Group A — Mexico City Stadium
- 9 p.m. ET — South Africa vs. Korea Republic — Group A — Estadio Monterrey
Thursday, June 25, 2026
- 4 p.m. ET — Ecuador vs. Germany — Group E — New York New Jersey Stadium
- 4 p.m. ET — Curaçao vs. Côte d'Ivoire — Group E — Philadelphia Stadium
- 7 p.m. ET — Japan vs. Sweden — Group F — Dallas Stadium
- 7 p.m. ET — Tunisia vs. Netherlands — Group F — Kansas City Stadium
- 10 p.m. ET — Türkiye vs. USA — Group D — Los Angeles Stadium
- 10 p.m. ET — Paraguay vs. Australia — Group D — San Francisco Bay Area Stadium
Friday, June 26, 2026
- 3 p.m. ET — Norway vs. France — Group I — Boston Stadium
- 3 p.m. ET — Senegal vs. Iraq — Group I — Toronto Stadium
- 8 p.m. ET — Cabo Verde vs. Saudi Arabia — Group H — Houston Stadium
- 8 p.m. ET — Uruguay vs. Spain — Group H — Estadio Guadalajara
- 11 p.m. ET — Egypt vs. IR Iran — Group G — Seattle Stadium
- 11 p.m. ET — New Zealand vs. Belgium — Group G — BC Place Vancouver
Saturday, June 27, 2026
- 5 p.m. ET — Panama vs. England — Group L — New York New Jersey Stadium
- 5 p.m. ET — Croatia vs. Ghana — Group L — Philadelphia Stadium
- 7:30 p.m. ET — Colombia vs. Portugal — Group K — Miami Stadium
- 7:30 p.m. ET — Congo DR vs. Uzbekistan — Group K — Atlanta Stadium
- 10 p.m. ET — Algeria vs. Austria — Group J — Kansas City Stadium
- 10 p.m. ET — Jordan vs. Argentina — Group J — Dallas Stadium
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Standings
Tom Cleary
2026 World Cup Group Standings
The 2026 FIFA World Cup group stage begins Thursday, June 11. This post will be updated throughout the tournament with the latest group standings.
Group A
- Mexico — 0 pts
- South Africa — 0 pts
- Korea Republic — 0 pts
- Czechia — 0 pts
Group B
- Canada — 0 pts
- Bosnia and Herzegovina — 0 pts
- Qatar — 0 pts
- Switzerland — 0 pts
Group C
- Brazil — 0 pts
- Morocco — 0 pts
- Haiti — 0 pts
- Scotland — 0 pts
Group D
- USA — 0 pts
- Paraguay — 0 pts
- Australia — 0 pts
- Türkiye — 0 pts
Group E
- Germany — 0 pts
- Curaçao — 0 pts
- Côte d'Ivoire — 0 pts
- Ecuador — 0 pts
Group F
- Netherlands — 0 pts
- Japan — 0 pts
- Sweden — 0 pts
- Tunisia — 0 pts
Group G
- Belgium — 0 pts
- Egypt — 0 pts
- IR Iran — 0 pts
- New Zealand — 0 pts
Group H
- Spain — 0 pts
- Cabo Verde — 0 pts
- Saudi Arabia — 0 pts
- Uruguay — 0 pts
Group I
- France — 0 pts
- Senegal — 0 pts
- Iraq — 0 pts
- Norway — 0 pts
Group J
- Argentina — 0 pts
- Algeria — 0 pts
- Austria — 0 pts
- Jordan — 0 pts
Group K
- Portugal — 0 pts
- Congo DR — 0 pts
- Uzbekistan — 0 pts
- Colombia — 0 pts
Group L
- England — 0 pts
- Croatia — 0 pts
- Ghana — 0 pts
- Panama — 0 pts
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Tom Cleary is the editor in chief of Heavy. Tom is based in Connecticut and started his career working in local newspapers. He has worked at Heavy as a writer and editor since 2015, including as news editor and managing editor. More about Tom Cleary
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