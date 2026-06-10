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FIFA World Cup 2026 Live: Schedule, Results, Standings & Updates

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Kansas City Prepares to Host FIFA World Cup 2026
Getty
A general view of FIFA World Cup 2026 signage at Kansas City Stadium on June 08, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jay Biggerstaff/Getty Images)

Tom Cleary is the editor in chief of Heavy. Tom is based in Connecticut and started his career working in local newspapers. He has worked at Heavy as a writer and editor since 2015, including as news editor and managing editor. More about Tom Cleary

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FIFA World Cup 2026 Live: Schedule, Results, Standings & Updates

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