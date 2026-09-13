Colts vs. Ravens: How To Watch Today’s Week 1 NFL Game

Go to main menu Go to search form Heavy Share via E-mail More share options Share on WhatsApp Hi, Subscriber Search

The Indianapolis Colts will take on the Baltimore Ravens for their Week 1 clash to kick off the 2026 NFL season. For fans looking to tune in to the long-awaited matchup, here’s everything you need to know. How To Watch the Week 1 Colts vs. Ravens Game Date: Sunday, Sept. 13, 2026 Kickoff Time: 1 […]

wpDiscuz

x Would love your thoughts, please comment