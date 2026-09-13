The Indianapolis Colts will take on the Baltimore Ravens for their Week 1 clash to kick off the 2026 NFL season.
For fans looking to tune in to the long-awaited matchup, here’s everything you need to know.
How To Watch the Week 1 Colts vs. Ravens Game
Date: Sunday, Sept. 13, 2026
Kickoff Time: 1 p.m. ET
Location: Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana
Announcers: Andrew Catalon, Logan Ryan and AJ Ross
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- CBS
Snapshot of Colts’ 2026 Schedule
Looking ahead at the Colts’ 2026 schedule, here’s what is on the board:
Week 1 (9/13): vs. Baltimore Ravens at 1 p.m. ET
Week 2 (9/20): vs. Kansas City Chiefs at 8:20 p.m. ET
Week 3 (9/27): vs. Houston Texans at 1 p.m. ET
Week 4 (10/4): vs. Washington Commanders at 9:30 a.m. ET
Week 5 (10/11): vs. Pittsburgh Steelers at 1 p.m. ET
Week 6 (10/18): vs. Tennessee Titans at 1 p.m. ET
Week 7 (10/25): vs. Minnesota Vikings at 1 p.m. ET
Week 8 (11/1): vs. Jacksonville Jaguars at 1 p.m. ET
Week 9 (11/8): vs. Dallas Cowboys at 1 p.m. ET
Week 10 (11/15): vs. Miami Dolphins at 1 p.m. ET
Week 11 (11/19): vs. Houston Texans at 8:15 p.m. ET
Week 12 (11/29): vs. New York Giants at 1 p.m. ET
Week 13 (BYE WEEK)
Week 14 (12/13): vs. Philadelphia Eagles at 1 p.m. ET
Week 15 (12/20): vs. Tennessee Titans at 1 p.m. ET
Week 16 (TBD- Flex Game): vs. Cincinnati Bengals
Week 17 (1/3): vs. Cleveland Browns at 1 p.m. ET
Week 18 (TBD – Flex Game): vs. Jacksonville Jaguars
Colts vs. Ravens: How To Watch Today’s Week 1 NFL Game