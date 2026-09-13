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Colts vs. Ravens: How To Watch Today’s Week 1 NFL Game

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Shane Steichen
Getty
INDIANAPOLIS, INDIANA - AUGUST 22: Head Coach Shane Steichen of the Indianapolis Colts looks on during the second quarter of the preseason game against at Lucas Oil Stadium on August 22, 2026 in Indianapolis, Indiana. (Photo by Chris Carter/Getty Images)

The Indianapolis Colts will take on the Baltimore Ravens for their Week 1 clash to kick off the 2026 NFL season.

For fans looking to tune in to the long-awaited matchup, here’s everything you need to know.

How To Watch the Week 1 Colts vs. Ravens Game

Shane Steichen
GettyEAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – DECEMBER 29: Head coach Shane Steichen of the Indianapolis Colts looks on against the New York Giants at MetLife Stadium on December 29, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

Date: Sunday, Sept. 13, 2026

Kickoff Time: 1 p.m. ET

Location: Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana

Announcers: Andrew Catalon, Logan Ryan and AJ Ross

Viewing Options:

  • Fubo (5-day free trial)
  • Paramount+ (7-day free trial)
  • Hulu + Live TV (3-day free trial)
  • NFL+ (standard $6.99 per month/$49.99 annually)
  • YouTube TV (free trial varies)
  • DIRECTV (5-day free trial)
  • CBS

Snapshot of Colts’ 2026 Schedule

Shane Steichen
GettyINGLEWOOD, CALIFORNIA – OCTOBER 19: Alec Pierce #14 and head coach Shane Steichen of the Indianapolis Colts celebrate after their team’s touchdown in the third quarter of a game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium on October 19, 2025 in Inglewood, California. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

Looking ahead at the Colts’ 2026 schedule, here’s what is on the board:

Week 1 (9/13): vs. Baltimore Ravens at 1 p.m. ET
Week 2 (9/20): vs. Kansas City Chiefs at 8:20 p.m. ET
Week 3 (9/27): vs. Houston Texans at 1 p.m. ET
Week 4 (10/4): vs. Washington Commanders at 9:30 a.m. ET
Week 5 (10/11): vs. Pittsburgh Steelers at 1 p.m. ET
Week 6 (10/18): vs. Tennessee Titans at 1 p.m. ET
Week 7 (10/25): vs. Minnesota Vikings at 1 p.m. ET
Week 8 (11/1): vs. Jacksonville Jaguars at 1 p.m. ET
Week 9 (11/8): vs. Dallas Cowboys at 1 p.m. ET
Week 10 (11/15): vs. Miami Dolphins at 1 p.m. ET
Week 11 (11/19): vs. Houston Texans at 8:15 p.m. ET
Week 12 (11/29): vs. New York Giants at 1 p.m. ET
Week 13 (BYE WEEK)
Week 14 (12/13): vs. Philadelphia Eagles at 1 p.m. ET
Week 15 (12/20): vs. Tennessee Titans at 1 p.m. ET
Week 16 (TBD- Flex Game): vs. Cincinnati Bengals
Week 17 (1/3): vs. Cleveland Browns at 1 p.m. ET
Week 18 (TBD – Flex Game): vs. Jacksonville Jaguars

Maria Aldrich Maria Aldrich is a dedicated sportswriter who focuses on Major League Baseball for Heavy.com. In recent years, she has landed bylines across On SI, part of the Sports Illustrated network, and Last Word On Sports. Outside of writing, Maria hosts the Bleav in Texas Rangers podcast, where she provides baseball fans with the latest news, rumors and analysis. More about Maria Aldrich

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Colts vs. Ravens: How To Watch Today’s Week 1 NFL Game

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