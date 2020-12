Fantasy Football Week 16 WR Rankings: Antonio Brown Reemerges

Welcome to our Fantasy Football Wide Receiver Rankings for Week 16 of the 2020 NFL regular season.

Reminder: These rankings are based on full-PPR scoring formats.

Week 16 Fantasy Rankings: Wide Receiver

# Wide Receivers TEAM Opp. 1 Tyreek Hill KC vs. ATL 2 Davante Adams GB vs. TEN 3 DeAndre Hopkins ARI vs. SF 4 Calvin Ridley ATL @ KC 5 Allen Robinson II CHI @ JAC 6 A.J. Brown TEN @ GB 7 Stefon Diggs BUF INJ @ NE 8 Keenan Allen LAC INJ vs. DEN 9 Justin Jefferson MIN @ NO 10 DK Metcalf SEA vs. LAR 11 Kenny Golladay DET INJ vs. TB 12 Adam Thielen MIN @ NO 13 Chris Godwin TB @ DET 14 Robert Woods LAR @ SEA 15 Julio Jones ATL INJ @ KC 16 Brandon Aiyuk SF @ ARI 17 Antonio Brown TB @ DET 18 Diontae Johnson PIT vs. IND 19 Cooper Kupp LAR @ SEA 20 Jarvis Landry CLE @ NYJ 21 Amari Cooper DAL vs. PHI 22 Marvin Jones Jr. DET vs. TB 23 Mike Evans TB @ DET 24 Brandin Cooks HOU vs. CIN 25 Terry McLaurin WAS vs. CAR 26 Tyler Lockett SEA vs. LAR 27 JuJu Smith-Schuster PIT vs. IND 28 Corey Davis TEN @ GB 29 D.J. Moore CAR @ WAS 30 Tyler Boyd CIN @ HOU 31 KeKe Coutee HOU vs. CIN 32 T.Y. Hilton IND @ PIT 33 Emmanuel Sanders NO vs. MIN 34 Robby Anderson CAR @ WAS 35 Nelson Agholor LV vs. MIA 36 Chad Hansen HOU vs. CIN 37 Sterling Shepard NYG @ BAL 38 Jamison Crowder NYJ vs. CLE 39 Deebo Samuel SF INJ @ ARI 40 Curtis Samuel CAR @ WAS 41 CeeDee Lamb DAL vs. PHI 42 Lynn Bowden Jr. MIA @ LV 43 Chase Claypool PIT vs. IND 44 Cole Beasley BUF @ NE 45 Marquise Brown BAL vs. NYG 46 Greg Ward PHI @ DAL 47 Allen Lazard GB vs. TEN 48 Mike Williams LAC INJ vs. DEN 49 DeVante Parker MIA @ LV 50 Jalen Reagor PHI INJ @ DAL 51 D.J. Chark Jr. JAC vs. CHI 52 Tee Higgins CIN @ HOU 53 Rashard Higgins CLE @ NYJ 54 Sammy Watkins KC vs. ATL 55 Tyron Johnson LAC vs. DEN 56 Darnell Mooney CHI @ JAC 57 Laviska Shenault Jr. JAC vs. CHI 58 Zach Pascal IND @ PIT 59 Darius Slayton NYG @ BAL 60 Russell Gage ATL @ KC 61 Michael Pittman Jr. IND @ PIT 62 Tim Patrick DEN @ LAC 63 Keelan Cole JAC vs. CHI 64 Jerry Jeudy DEN @ LAC 65 Hunter Renfrow LV vs. MIA 66 John Brown BUF @ NE 67 Collin Johnson JAC vs. CHI 68 Christian Kirk ARI vs. SF 69 Breshad Perriman NYJ vs. CLE 70 Anthony Miller CHI @ JAC 71 Tre’Quan Smith NO vs. MIN 72 Golden Tate NYG @ BAL 73 Jakobi Meyers NE vs. BUF 74 Denzel Mims NYJ vs. CLE 75 M. Valdes-Scantling GB vs. TEN 76 Demarcus Robinson KC vs. ATL 77 Damiere Byrd NE vs. BUF 78 Dez Bryant BAL vs. NYG 79 Josh Reynolds LAR @ SEA 80 David Moore SEA vs. LAR 81 Danny Amendola DET vs. TB 82 Cordarrelle Patterson CHI @ JAC 83 KJ Hamler DEN @ LAC 84 Michael Gallup DAL vs. PHI 85 Jalen Guyton LAC vs. DEN 86 Mohamed Sanu DET vs. TB 87 James Washington PIT vs. IND 88 Cameron Batson TEN @ GB 89 Chad Beebe MIN @ NO 90 A.J. Green CIN @ HOU 91 Willie Snead IV BAL vs. NYG 92 Mecole Hardman KC vs. ATL 93 Scotty Miller TB @ DET 94 Henry Ruggs III LV vs. MIA 95 Quez Watkins PHI @ DAL 96 Josh Gordon SEA vs. LAR 97 Chris Conley JAC vs. CHI 98 KeeSean Johnson ARI vs. SF 99 Alshon Jeffery PHI @ DAL 100 D. Peoples-Jones CLE @ NYJ 101 Travis Fulgham PHI @ DAL 102 Olabisi Johnson MIN @ NO 103 DaeSean Hamilton DEN @ LAC 104 Quintez Cephus DET vs. TB 105 N’Keal Harry NE vs. BUF 106 Jakeem Grant MIA @ LV 107 Kendrick Bourne SF @ ARI 108 Isaiah Wright WAS vs. CAR 109 Richie James SF @ ARI 110 Steven Sims Jr. WAS vs. CAR 111 Tyler Johnson TB @ DET 112 Isaiah Ford MIA @ LV 113 Larry Fitzgerald ARI vs. SF 114 Olamide Zaccheaus ATL @ KC 115 Cam Sims WAS vs. CAR 116 KhaDarel Hodge CLE @ NYJ 117 Van Jefferson LAR @ SEA 118 Andy Isabella ARI vs. SF 119 Trent Taylor SF @ ARI 120 Lil’Jordan Humphrey NO vs. MIN 121 Bryan Edwards LV vs. MIA 122 Marcus Johnson IND @ PIT 123 Gabriel Davis BUF @ NE 124 Braxton Berrios NYJ vs. CLE 125 Cedrick Wilson DAL vs. PHI 126 Miles Boykin BAL vs. NYG 127 DeMichael Harris IND @ PIT 128 Isaiah McKenzie BUF @ NE 129 Devin Duvernay BAL vs. NYG 130 Jeff Smith NYJ vs. CLE 131 Austin Mack NYG @ BAL 132 Ray-Ray McCloud PIT vs. IND 133 Gunner Olszewski NE vs. BUF 134 Byron Pringle KC vs. ATL 135 Christian Blake ATL @ KC 136 Kalif Raymond TEN @ GB 137 Mike Thomas CIN @ HOU

