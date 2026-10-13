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Villarreal vs. Napoli Live Today: TV Channels, Streaming Options & Starting Lineups

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Getty
Napoli's Belgian midfielder #11 Kevin De Bruyne controls the ball during the Italian Serie A football match between Napoli and Frosinone Calcio at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, on October 10, 2026. (Photo by CARLO HERMANN / AFP via Getty Images)

Villarreal hosts Napoli this Tuesday, October 13, in Matchday 2 of the 2026-27 UEFA Champions League league phase.

The match is scheduled to kick off at 12 p.m. Pacific Time and 3 p.m. Eastern Time. Here are all the details on how and where to watch the game live, along with the expected starting lineups.

Villarreal vs. Napoli: How & Where to Watch Live on TV, Streaming

Country Broadcasters
Anguilla Bluu
Antigua and Barbuda Bluu
Australia Stan Sport
Bahamas Bluu
Barbados Bluu
Belize Nexgen, ESPN 6 Norte
Bermuda Bluu
Botswana DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
British Virgin Islands Bluu
Cameroon DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport 4, New World Sport App
Canada DAZN Canada, fuboTV Canada, OneSoccer
Cayman Islands Bluu
Dominica Bluu
Eswatini (Swaziland) DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Gambia DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Ghana DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Grenada Bluu
Guyana Not listed
India Sony LIV, JioTV
Ireland TNT Sports 6, HBO Max
Jamaica Bluu
Kenya DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, GOtv
Lesotho DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Liberia DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Malawi DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Malaysia beIN Sports Connect Malaysia, beIN SPORTS MAX Malaysia
Malta TSN8 Malta, GO TV Anywhere
Mauritius DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport 4, New World Sport App
Mexico FOX One
Namibia DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
New Zealand DAZN New Zealand
Nigeria DStv Now, SuperSport LaLiga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga
Pakistan Sony LIV, tapmad
Philippines beIN Sports Connect Philippines, beIN SPORTS MAX Philippines
Saint Helena SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Saint Kitts and Nevis Bluu
Saint Lucia Bluu
Saint Vincent and the Grenadines Bluu
Seychelles Bluu, DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport 4, New World Sport App
Sierra Leone DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Singapore beIN Sports Connect Singapore, beIN SPORTS MAX Singapore
South Africa SuperSport LaLiga, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga
South Sudan beIN SPORTS CONNECT, DStv Now
Sri Lanka Sony LIV
Tanzania DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Trinidad and Tobago Bluu
Turks and Caicos Islands Bluu
Uganda DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
United Kingdom TNT Sports 6, HBO Max
United States Paramount+, DAZN USA
Zambia SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Zimbabwe DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Villarreal vs. Napoli: Predicted Starting Lineups

Villarreal’s predicted starting XI vs. Napoli: Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comesana, Gueye; Akhomach, Moleiro, Perez; Mikautadze.

Napoli’s predicted starting XI vs. Villarreal: Meret; Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, De Bruyne; Hojlund.

Manuel Meza Manuel Meza is a sports journalist currently covering international soccer and the NHL for Heavy Sports. With a writing career launched in 2020, he has contributed to industry leaders like Athlon Sports, Sports Illustrated, and The Sporting News. More about Manuel Meza

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Villarreal vs. Napoli Live Today: TV Channels, Streaming Options & Starting Lineups

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