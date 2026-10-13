Villarreal vs. Napoli Live Today: TV Channels, Streaming Options & Starting Lineups

Villarreal hosts Napoli this Tuesday, October 13, in Matchday 2 of the 2026-27 UEFA Champions League league phase.
The match is scheduled to kick off at 12 p.m. Pacific Time and 3 p.m. Eastern Time. Here are all the details on how and where to watch the game live, along with the expected starting lineups.
Villarreal vs. Napoli: How & Where to Watch Live on TV, Streaming
|Country
|Broadcasters
|Anguilla
|Bluu
|Antigua and Barbuda
|Bluu
|Australia
|Stan Sport
|Bahamas
|Bluu
|Barbados
|Bluu
|Belize
|Nexgen, ESPN 6 Norte
|Bermuda
|Bluu
|Botswana
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|British Virgin Islands
|Bluu
|Cameroon
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport 4, New World Sport App
|Canada
|DAZN Canada, fuboTV Canada, OneSoccer
|Cayman Islands
|Bluu
|Dominica
|Bluu
|Eswatini (Swaziland)
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Gambia
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Ghana
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Grenada
|Bluu
|Guyana
|Not listed
|India
|Sony LIV, JioTV
|Ireland
|TNT Sports 6, HBO Max
|Jamaica
|Bluu
|Kenya
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, GOtv
|Lesotho
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Liberia
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Malawi
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Malaysia
|beIN Sports Connect Malaysia, beIN SPORTS MAX Malaysia
|Malta
|TSN8 Malta, GO TV Anywhere
|Mauritius
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport 4, New World Sport App
|Mexico
|FOX One
|Namibia
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|New Zealand
|DAZN New Zealand
|Nigeria
|DStv Now, SuperSport LaLiga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga
|Pakistan
|Sony LIV, tapmad
|Philippines
|beIN Sports Connect Philippines, beIN SPORTS MAX Philippines
|Saint Helena
|SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Saint Kitts and Nevis
|Bluu
|Saint Lucia
|Bluu
|Saint Vincent and the Grenadines
|Bluu
|Seychelles
|Bluu, DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, New World Sport 4, New World Sport App
|Sierra Leone
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Singapore
|beIN Sports Connect Singapore, beIN SPORTS MAX Singapore
|South Africa
|SuperSport LaLiga, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga
|South Sudan
|beIN SPORTS CONNECT, DStv Now
|Sri Lanka
|Sony LIV
|Tanzania
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Trinidad and Tobago
|Bluu
|Turks and Caicos Islands
|Bluu
|Uganda
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|United Kingdom
|TNT Sports 6, HBO Max
|United States
|Paramount+, DAZN USA
|Zambia
|SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
|Zimbabwe
|DStv Now, SuperSport LaLiga ROA, SuperSport GOtv LaLiga
Villarreal vs. Napoli: Predicted Starting Lineups
Villarreal’s predicted starting XI vs. Napoli: Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comesana, Gueye; Akhomach, Moleiro, Perez; Mikautadze.
Napoli’s predicted starting XI vs. Villarreal: Meret; Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, De Bruyne; Hojlund.
Villarreal vs. Napoli Live Today: TV Channels, Streaming Options & Starting Lineups